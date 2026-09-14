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  4. Strict Action Against Encroachments in Papanasam Praised by Public
Written By SIVA SIVA

10 ஆண்டுகளாக தீராத ஆக்கிரமிப்பு விவகாரம்.. தவெக அரசில் துணிச்சலுடன் நடவடிக்கை எடுத்த காவல்துறை...

vijay
Written By: SIVA
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (07:15 IST)
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திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் பிரதான சாலையில் பொதுமக்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் இடையூறாக இருந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அதிரடியாக அகற்றிய மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறையின் செயல் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. 
 
பாபநாசம் பிரதான சாலைப் பகுதிகளில் கடைகள் மற்றும் பலவற்றால் சாலைகள் சுருங்கியதோடு, அடிக்கடி விபத்துகளும் உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டு வந்தன. இது குறித்துப் பொதுநல ஆர்வலர்கள் அளித்த தொடர் புகார்களின் அடிப்படையில், அதிகாரிகள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றினர். எனினும், சில அதிகாரிகள் லஞ்சம் பெற்றுக்கொண்டு மீண்டும் ஆக்கிரமிக்கத் துணைபோன நிலையில், அரசுத் தரப்பு மற்றும் காவல் துறையின் கடுமையான அழுத்தத்தால் அவை மீண்டும் அகற்றப்பட்டன.
 
வியாபாரிகள் தரப்பில் மறியல் போராட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டாலும், அம்பை டிஎஸ்பி மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் உறுதியான நடவடிக்கைகளைக் கையாண்டு சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்புகளைத் தடுத்து நிறுத்தினர். கடந்த பத்தாண்டுகளாக அரசியல் அழுத்தங்கள் காரணமாகக் கிடப்பில் போடப்பட்டிருந்த இதுபோன்ற ஆக்கிரமிப்பு பிரச்சினைகளுக்குத் தற்போது தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. 
 
கடந்த காலங்களைப் போலன்றி, அதிகாரிகள் எவ்விதச் சார்பும் இல்லாமல் தைரியமாகச் செயல்பட்டு வருவதால் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பும் போக்குவரத்தும் சீராகியுள்ளன. அரசின் இந்தத் துணிச்சலான நடவடிக்கைகளை அப்பகுதி மக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் வெகுவாகப் பாராட்டி வருகின்றனர்.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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