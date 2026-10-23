சிவமொக்கா தசரா ஊர்வலத்தில் திடீரென மிரண்ட யானை: 650 கிலோ வெள்ளி அம்பாரி கீழே விழுந்து விபத்து!
கர்நாடக மாநிலம் சிவமொக்காவில் நடைபெற்ற தசரா ஊர்வலத்தின் போது, 650 கிலோ எடையுள்ள வெள்ளி அம்பாரியைச் சுமந்து சென்ற 'சோமண்ணா' என்ற யானை திடீரென மிரண்டு ஓடியது. இதனால் பீதியடைந்த பொதுமக்கள் அலறி அடித்து ஓடியதுடன், அப்பகுதியில் இருந்த கட்டடங்களும் வாகனங்களும் சேதமடைந்தன.
யானை கட்டுப்பாட்டை மீறி வீதிகளில் ஓடியதால் அதன் மீது இருந்த வெள்ளி அம்பாரி கீழே சரிந்து விழுந்தது. உடனடியாகச் செயல்பட்ட கால்நடை மருத்துவ அதிகாரிகள் மயக்க மருந்து செலுத்தி யானையைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். தற்போது அந்த யானை கோட்டை சீதாராமஞ்சநேய கோயில் வளாகத்தில் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு ஓய்வெடுத்து வருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பவ இடத்திற்குச் சிவமொக்கா மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் வனத்துறை அதிகாரி ஆகியோர் நேரில் சென்று நிலைமையை ஆய்வு செய்தனர். இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, இனிவரும் காலங்களில் ஜம்பூ சவாரி ஊர்வலங்களில் பங்கேற்கும் யானைகளுக்கு குறைந்தது 20 நாட்கள் முதல் ஒரு மாதம் வரை முறையான பயிற்சி வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கர்நாடக அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மேலும், பெருந்திரளான மக்கள் கூடும் திருவிழாக்களில் அனுபவம் வாய்ந்த பாகன்களையே ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்