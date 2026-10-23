7 எண்ணெய் கப்பல்கள் மீது தாக்குதல்!.. மீண்டும் தீவிரமடையும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்!..
அமெரிக்காவுக்கும், ஈரானுக்கும் இடையேயான போர் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் துவங்கியது. ஈரான் அணு ஆயுதம் உற்பத்தி செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமெரிக்க அந்த நாட்டின் மீது போரை தொடங்கியது. அமெரிக்காவோடு சேர்ந்து இஸ்ரேலும் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தியது.
இதில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி குடும்பத்துடன் கொல்லப்பட்டார். அதன்பின் அமெரிக்காவுக்கு உதவும் வளைகுடா நாடுகளான சவுதி அரேபியா, துபாய், பஹரைன், அபுதாபி போன்ற நாடுகளில் உள்ள எண்ணெய் கிணறுகளின் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது. அதோடு ஈரான் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் கடல் வழித்தடமான ஹார்மூஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடியது. இதன் காரணமாக உலகெங்கும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது..
இந்தப் போருக்காக அமெரிக்கா பல லட்சம் கோடிகளை செலவு செய்துவிட்டது. ஒரு கட்டத்தில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு கையெழுத்தானது. ஆனால், ஹார்மூஸ் நீரிணையில் சில கப்பல்களை ஈரான் தாக்கியதால் கோபமடைந்த அமெரிக்கா அந்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்தது.
தற்போது வரை அமெரிக்க சொல்வதை ஈரான் ஏற்கவில்லை. அதோடு அமெரிக்காவின் ஒவ்வொரு மிரட்டலுக்கும் ஈரான் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. இந்நிலையில்தான், ஹார்மூஸ் நீரிணையில் 7 எண்ணெய் கப்பல்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியிருப்பதால் மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர் மூழும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தப் போருக்காக அமெரிக்கா பல லட்சம் கோடிகளை செலவு செய்துவிட்டது. ஒரு கட்டத்தில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு கையெழுத்தானது. ஆனால், ஹார்மூஸ் நீரிணையில் சில கப்பல்களை ஈரான் தாக்கியதால் கோபமடைந்த அமெரிக்கா அந்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்தது.
தற்போது வரை அமெரிக்க சொல்வதை ஈரான் ஏற்கவில்லை. அதோடு அமெரிக்காவின் ஒவ்வொரு மிரட்டலுக்கும் ஈரான் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. இந்நிலையில்தான், ஹார்மூஸ் நீரிணையில் 7 எண்ணெய் கப்பல்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியிருப்பதால் மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர் மூழும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.