முதலீட்டை ஈர்க்க விஜய் லண்டன் போகல.. வேற ஒன்னு ஓடிக்கிட்டிருக்கு!.. பழனிச்சாமி நக்கல்!...
தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் கடந்த 10ம் தேதி இரவு தொழில் முதலீடுகளை ஏற்பதற்காக லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார். நேற்று லண்டனில் சில்வர்ஸ்டோன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற லீ ஜோன்ஸ் கார் ரேஸ் விளையாட்டு போட்டியை விஜய் துவங்கி வைத்தார்.
இந்த விளையாட்டு போட்டியில் நடிகரும் கார் ரேஸருமான் அஜித்தின் டீம் கலந்து கொண்டது.
அதேபோல் நடிகை திரிஷா தனது படத்தின் ஷூட்டிங்கிற்காக லண்டன் சென்றிருந்த நடிகை திரிஷாவும் கார் ரேஸை பார்ப்பதற்காக வந்திருந்தார். அப்போது அவர் விஜய்க்கு அருகில் அவர் நின்றிருந்த வீடியோக்களும் வெளியானது.
இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ‘தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக முதலமைச்சர் வெளிநாடு சென்றுள்ளார் என சொன்னார்கள். ஆனால் அது தொடர்பான புகைப்படம். இதுவரை வெளியாகவில்லை.. வேறு ஒரு புகைப்படம்தான் வந்துள்ளது.. தவெக ஆட்சி மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது.. மக்களுக்கான திட்டங்களை இந்த ஆட்சி நிறைவேற்றவில்லை.. மக்கள் துன்பப்படுகிறார்கள்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.
அதேபோல் நடிகை திரிஷா தனது படத்தின் ஷூட்டிங்கிற்காக லண்டன் சென்றிருந்த நடிகை திரிஷாவும் கார் ரேஸை பார்ப்பதற்காக வந்திருந்தார். அப்போது அவர் விஜய்க்கு அருகில் அவர் நின்றிருந்த வீடியோக்களும் வெளியானது.
இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ‘தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக முதலமைச்சர் வெளிநாடு சென்றுள்ளார் என சொன்னார்கள். ஆனால் அது தொடர்பான புகைப்படம். இதுவரை வெளியாகவில்லை.. வேறு ஒரு புகைப்படம்தான் வந்துள்ளது.. தவெக ஆட்சி மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது.. மக்களுக்கான திட்டங்களை இந்த ஆட்சி நிறைவேற்றவில்லை.. மக்கள் துன்பப்படுகிறார்கள்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.