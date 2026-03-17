காரில் எரிந்த நிலையில் 4 பேர் யார்?!. வெளியான புதிய தகவல்!...
திருநெல்வேலி மாவட்டம் திசையன்விளை அருகே இன்று காலை எரிந்த நிலையில் ஒரு கார் நின்று கொண்டிருந்தது.. அதில் கருகிய உடல்கள் இருந்ததால் போலீசாருக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஏதேனும் ஒரு கும்பல் 4 பேரை கொலை செய்து விட்டார்களா எனக்கு அச்சம் அந்த பகுதி மக்களிடம் ஏற்பட்டது.
கேரள மாநிலம் பதிவு எண் கொண்ட அந்த கார் நீண்ட நேரமாக நின்று கொண்டிருந்தாலும், காரிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசியதாலும் அங்கிருந்த பொதுமக்கள் போலீசருக்கு தகவல் கொடுத்தது தெரியவந்தது. இறந்துபோனவர்கள் பற்றி போலீசார் தீவிர விசாரணை செய்து வந்தனர்.
இந்நிலையில்தான், போலீசாரின் விசாரணையில் இறந்து 4 பேரும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரியவந்திருக்கிறது. சென்னை நந்தம்பாக்கத்தை சேர்ந்த முகமது நபி, நஸ்ரின் பாத்திமா மற்றும் 2 குழந்தைகள் மரணடைந்துள்ளனர். சென்னையில் உள்ள சொந்த வீட்டை அண்மையில் முகம்மது ரபி விற்றதாக முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்திருக்கிறது. கடன் தொல்லையால் அவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டார்களா என்கிற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகிறார்கள்.