செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026
  • Follow us
  த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026 (13:12 IST)

காரில் எரிந்த நிலையில் 4 பேர் யார்?!. வெளியான புதிய தகவல்!...

திருநெல்வேலி மாவட்டம் திசையன்விளை அருகே இன்று காலை எரிந்த நிலையில் ஒரு கார் நின்று கொண்டிருந்தது.. அதில் கருகிய உடல்கள் இருந்ததால் போலீசாருக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஏதேனும் ஒரு கும்பல் 4 பேரை கொலை செய்து விட்டார்களா எனக்கு அச்சம் அந்த பகுதி மக்களிடம் ஏற்பட்டது.

கேரள மாநிலம் பதிவு எண் கொண்ட அந்த கார் நீண்ட நேரமாக நின்று கொண்டிருந்தாலும், காரிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசியதாலும் அங்கிருந்த பொதுமக்கள் போலீசருக்கு தகவல் கொடுத்தது தெரியவந்தது. இறந்துபோனவர்கள் பற்றி போலீசார் தீவிர விசாரணை செய்து வந்தனர்.

இந்நிலையில்தான், போலீசாரின் விசாரணையில் இறந்து 4 பேரும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரியவந்திருக்கிறது. சென்னை நந்தம்பாக்கத்தை சேர்ந்த முகமது நபி, நஸ்ரின் பாத்திமா மற்றும் 2 குழந்தைகள் மரணடைந்துள்ளனர். சென்னையில் உள்ள சொந்த வீட்டை அண்மையில் முகம்மது ரபி விற்றதாக முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்திருக்கிறது. கடன் தொல்லையால் அவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டார்களா என்கிற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகிறார்கள்.

தவெக அருண்ராஜ் போட்டோ போட்டு டபரா செட்!.. போலீசார் பறிமுதல்...தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை அதிமுக, திமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் பல வருடங்களாகவே மாறி மாறி ஆட்சி அமைத்து வருகின்றன

காலம் பேசாது!... காத்திருந்து பதில் சொல்லும்!.. ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு ரஜினி பதிலடி!...நடிகர் ரஜினி 25 வருடங்களாக அரசியலுக்கு வருவதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்..

திரிஷா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு!.. தேவையே இல்ல!.. முட்டு கொடுக்கும் குஷ்பு!..தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் திரிஷா. 20 வருடங்களுக்கு மேல் கோலிவுட்டில் நடித்து வருகிறார்.

தாய்ப்பாசத்தில் இந்திய பெண்களை அடிச்சிக்கவே முடியாது: நெதர்லாந்து பெண்ணின் சுகமான அனுபவம்..!நெதர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த மைக் ஹிஜ்மேன் என்ற பெண், இந்தியாவிற்கு தனியாக பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். ராஜஸ்தானின் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் பயணம் செய்தபோது, பாதுகாப்பான தங்குமிடம் தேடி அங்கிருந்த ஒரு குடும்பத்தை அணுகினார். அப்போது ஒரு இந்திய தாய், எவ்வித தயக்கமும் இன்றி அந்த பெண்ணை அப்படியே தத்தெடுத்து தனது வீட்டிற்கு அழைத்து சென்ற நெகிழ்ச்சியான வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இரவிலும் சூரிய வெளிச்சம் வேணுமா? 1 மணி நேரத்திற்கு ரூ.4.6 லட்சம்.. புதிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனத்தின் அறிவிப்பு..!அமெரிக்காவை சேர்ந்த Reflect Orbital என்ற ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனம், விண்வெளியில் 50,000 பெரிய கண்ணாடிகளை நிலைநிறுத்தி, இரவு நேரத்தில் பூமியின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு சூரிய ஒளியை பிரதிபலிக்க திட்டமிட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com