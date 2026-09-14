வரவு குறைவு, செலவு அதிகம்.. தமிழக அரசிடம் ஒத்துழைப்பில்லை.. திணறும் சென்னை மாநகராட்சி...
வருவாய் இழப்பு, பணியாளர் பற்றாக்குறை மற்றும் திட்டமிடப்படாத நிதி அறிவிப்புகளால் சென்னை மாநகராட்சி தற்போது வரலாறு காணாத நிதி நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது.
ஒரு கோடியே பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகையை கொண்ட இந்த மாநகராட்சியில், சொத்து வரி மற்றும் இதர வரிகள் முழுமையாக வசூலிக்கப்படாததே இந்த வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாகும். முறையான வரி வசூல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாமல் அரசியல் கட்சிகள் முட்டுக்கட்டை போடுவதால் வருவாய் கடுமையாக சரிந்துள்ளது.
மறுபுறம், அம்மா உணவகம், காலை உணவுத் திட்டம் மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினர்களின் நிதி ஒதுக்கீடு போன்றவற்றால் மாநகராட்சியின் செலவினங்கள் பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளன. இதனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாப் பற்றாக்குறை கோடிக்கணக்கில் உயர்ந்துள்ளதுடன், புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்தக் கூட நிதியில்லாமல் அதிகாரிகள் திணறி வருகின்றனர். நிதி நெருக்கடி ஒருபுறம் இருக்க, 18,600 பேருக்கு மேல் இருக்க வேண்டிய பணியாளர் இடங்கள் வெறும் 12,700 பேராக குறைந்துள்ளதும் பணிகளை வெகுவாக முடக்கியுள்ளது.
தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் காலிப் பணியிடங்களும், ஓய்வுபெறும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையும் மாநகராட்சியின் எதிர்காலச் செயல்பாடுகளைக் கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளன. எனவே, தமிழக முதலமைச்சர் உடனடியாகத் தலையிட்டு சென்னை மாநகராட்சிக்குச் சிறப்பு நிதி வழங்கி உதவ வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
Edited by Siva