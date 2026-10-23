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  4. tvk and nine parties quit in election commission meeting
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (13:17 IST)

தேர்தல் ஆணையத்தின் அனைத்து கட்சி கூட்டம்!.. தவெக உள்ளிட்ட 9 கட்சிகள் வெளிநடப்பு...

archana
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (13:21 IST)
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தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் தொடர்பாக விவாதிக்க அக்டோபர் 23ம் தேதியான இன்று அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் அழைப்பு விடுத்திருந்தார்.

இதில் வாக்காளர் பட்டியலில் புதிய பேர்களை சேர்ப்பது, நீக்குவது மற்றும் திருத்தம் செய்வது போன்ற பணிகள் தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்படும் என அவர் அறிவித்திருந்தார்.

மேலும் நவம்பர் 12 முதல் டிசம்பர் 11ஆம் தேதி வரை வாக்காளர் பட்டியல் தொடர்பான மாற்றங்களுக்கான விண்ணப்பங்களை அளிக்கலாம் எனவும்,  டிசம்பர் 28ம் தேதிக்குள் அவை சரி செய்யப்பட்டு இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் 2027 ஜனவரி 4ம் தேதி வெளியாகும் எனவும் அவர் அறிவித்திருந்தார்.

இன்று காலை கூட்டம் துவங்கிய நிலையில், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி அந்த கூட்டத்திலிருந்து தவெக, திமுக, காங்கிரஸ், தேமுதிக, நாம் தமிழர் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தை கட்சி உள்ளிட்ட 9 கட்சிகளும் வெளி நடப்பு செய்தனர்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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