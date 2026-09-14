1989-ஆம் ஆண்டு முதல் தீராத சொத்து பிரச்சனை.. பிரதமர் மோடியை நேரில் சந்தித்து புகார் அளித்த பள்ளித்தோழர்...
மகாராஷ்டிர மாநிலம் மீரா-பயந்தர் பகுதியில் உள்ள தனது நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் அபகரித்ததாக கூறப்படும் நில மோசடி விவகாரம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை கோரி, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 81 வயது முன்னாள் பள்ளி தோழரான அஸ்கராலி வோரா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
குஜராத் மாநிலம் வடநகரில் உள்ள பி.என். பள்ளியில் பிரதமருடன் இணைந்து கல்வி பயின்ற அஸ்கராலி வோரா, செப்டம்பர் 8 அன்று பிரதமரை நேரில் சந்தித்து இது குறித்த விரிவான புகார் மனுவை அளித்துள்ளார்.
கடந்த 1989-ஆம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் மூலம் தான் வாங்கிய நிலத்தில், பாஜக எம்.எல்.ஏ நரேந்திர மேத்தாவுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி மோசடி செய்துள்ளதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மேலும், மாநகராட்சி மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் அரசியல் அழுத்தங்களுக்குப் பணிந்துவிட்டதாகவும் அவர் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
பல ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் இந்தச் சட்டப்போராட்டத்தில் தனக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்றும், சம்பந்தப்பட்ட பில்டர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் மீது சிபிஐ விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். பிரதமரின் சந்திப்பைத் தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சி நிர்வாகம் இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை நடத்தவுள்ளதுடன், செப்டம்பர் 16-ஆம் தேதி ஆஜராகுமாறு சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்தச் சம்பவம் தேசிய அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva