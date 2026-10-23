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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (14:19 IST)

இது எங்க போய் முடியுமோ தெரியல!.. கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி!..

kanimozhi vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (14:21 IST)
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2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று விஜய் முதலமைச்சரான பின் தமிழகத்தில் சிறுமிகளுக்கு, பெண்களுக்கும் எதிராக பல குற்றங்கள் நடப்பதாகவும், நிறைய கொலைகள் நடப்பதாகவும் திமுக தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களில் பல கொலைகள் நடந்தது. ஒரு சிறுமி கடத்தப்பட்ட சம்பவமும் நடந்தது. போலீசார் தனிப்படை அமைத்து ஒரு வாரமாக தேடியும் அந்த சிறுமியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கனிமொழி எம்.பி ‘எல்லோருக்கும் பாதுகாப்பாக இருப்பேன் என்று முதல்வர் விஜய் கூறினார்.. ஆனால் இந்த தமிழ்நாட்டில் யாருக்குமே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல்தான் இருக்கிறது. இது எங்கு போய் முடியும் என்று தெரியவில்லை. ஒவ்வொரு நாளும் பெண்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் எதிராக குற்றங்கள் நடைபெறுகின்றன.. தினம் பேசிப் பேசி எங்களுக்கு மனம் வலிக்கிறது. அரசு தரப்பில் இருப்பவர்களுக்கு இது பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக தெரியவில்லை.. என்ன ஆட்சி நடத்துகிறார்கள் என்பது புரியவில்லை’ என பொங்கியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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