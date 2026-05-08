  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tvk anand asking mlas to wait patience
Written By
Last Modified: Friday, 8 May 2026 (14:52 IST)

10 கோடி கொடுத்தாலும் மனசாட்சியோடு இருங்க!.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு என்.ஆனந்த் கோரிக்கை...

vijay
Publish: Fri, 8 May 2026 (14:52 IST) Updated: Fri, 8 May 2026 (14:55 IST)
google-news
விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்குமா? இல்லையா? என்பதுதான் தற்போது எல்லோர் மனதிலும் ஓடும் கேள்வியாக மாறியிருக்கிறது. ஏனெனில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அந்த கட்சி 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. ஆனால் ஆட்சியமைக்க 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை.

இதில் காங்கிரஸ் 5 எம்எல்ஏக்களை கொடுத்திருக்கிறது. அப்படி பார்த்தாலும் தவெக ஆட்சியமைக்க இன்னும் 5 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. எனவே, திமுக கூட்டணியில் உள்ள விடுதலைச் சிறுத்தை மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகளிடம் விஜய் ஆதரவு கேட்டிருக்கிறார்.. அவர்கள் இது தொடர்பாக ஆலோசித்து அநேகமாக இன்று இரவு அல்லது நாளை காலை சொல்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒருபக்கம் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்எல்ஏக்கள் மற்ற கட்சி பக்கம் சென்று விடக்கூடாது என தவெகவும்  அவர்களை பத்திரமாக பாதுகாத்து வருகிறது..

இந்நிலையில், தவெக எம்எல்ஏக்கள் முன்பு பேசிய அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் ‘விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் விரைவில் நம்முடன் இணைவார்கள்.. எதையும் நினைத்து புலம்ப வேண்டாம்.. உறுதியாக இருங்கள்.. 10 கோடி ரூபாயை உங்கள் முன்பு வைத்தால் கூட தலைவர் தளபதி புகைப்படத்தை பார்த்துவிட்டு நேர்மையாக நடந்து கொள்ளுங்கள்.. நல்லதே நடக்கும்’ என அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்.

10 கோடி கொடுத்தாலும் மனசாட்சியோடு இருங்க!.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு என்.ஆனந்த் கோரிக்கை...

10 கோடி கொடுத்தாலும் மனசாட்சியோடு இருங்க!.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு என்.ஆனந்த் கோரிக்கை...விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்குமா? இல்லையா? என்பதுதான் தற்போது எல்லோர் மனதிலும் ஓடும் கேள்வியாக மாறியிருக்கிறது.

விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதை அரசியல் ஒழுக்கக்கேடு: மணிசங்கர் அய்யர்

விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதை அரசியல் ஒழுக்கக்கேடு: மணிசங்கர் அய்யர்தமிழக அரசியல் களத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் மணிசங்கர் அய்யர் முன்வைத்துள்ள விமர்சனங்கள் அக்கட்சிக்குள் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தவெக தலைவர் விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதை "அரசியல் ஒழுக்கக்கேடு" என்று அவர் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

விஜய் வளர்வதை தடுக்க 'எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்' பார்முலா.. அதிமுக ஆட்சிக்கு வெளியில் இருந்து திமுக ஆதரவு: எஸ்.வி. சேகர்

விஜய் வளர்வதை தடுக்க 'எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்' பார்முலா.. அதிமுக ஆட்சிக்கு வெளியில் இருந்து திமுக ஆதரவு: எஸ்.வி. சேகர்தமிழக தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி நான்கு நாட்களாகியும் ஆட்சி அமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி குறித்து நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் தனது விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

10ம் தேதி வரை விஜய்க்கு டைம்!.. இல்லனா நாங்க முடிவு பண்ணுவோம்!.. திமுக தகவல்!...

10ம் தேதி வரை விஜய்க்கு டைம்!.. இல்லனா நாங்க முடிவு பண்ணுவோம்!.. திமுக தகவல்!...தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் விட அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது

விஜய்யை அழைக்காதது தமிழக மக்கள் வழங்கிய தீர்ப்பை அவமதிக்கும் செயல்: நடிகை ஸ்ரேயா சரண்

விஜய்யை அழைக்காதது தமிழக மக்கள் வழங்கிய தீர்ப்பை அவமதிக்கும் செயல்: நடிகை ஸ்ரேயா சரண்தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகிப் பல நாட்கள் கடந்தும், ஆட்சி அமைப்பதில் நிலவும் இழுபறி நீடித்து வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 108 இடங்களை கைப்பற்றித் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தும், 'தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை' ஆட்சி அமைக்க அழைக்காத ஆளுநரின் முடிவிற்கு பல தரப்பிலிருந்தும் கண்டனங்கள் எழுந்து வருகின்றன.