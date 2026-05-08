Last Modified: Friday, 8 May 2026 (14:12 IST)

ஒருவேளையும் நடக்கல!. சட்டு புட்டுன்னு விஜயை சி.எம் ஆக்குங்க!.. மன்சூர் அலிகான் கோபம்....

கேப்டன் பிரபாகரன் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் மன்சூர் அலிகான். அதன்பின் பல திரைப்படங்களிலும் வில்லனாக நடித்தார். கடந்த பல வருடங்களாகவே காமெடி கலந்த வில்லனாக கலக்கி வருகிறார். இவருக்கென பெரிய ரசிகர் கூட்டமும் உண்டு..

சினிமா நடிகர் என்றாலும் தொடர்ந்து சமூகம் சார்ந்த கருத்துகளையும் பேசி வருகிறார் மன்சூர் அலிகான். தனியாக கட்சியெல்லாம் துவங்கி தேர்தலிலும் போட்டியிட்டு வருகிறார்.. ஆனால் அவருக்கு போதுமான வாக்குகள் கிடைப்பதில்லை.. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அவர் போட்டியிடவில்லை..

இந்நிலையில்தான், தற்போது ஒரு வீடியோவில் பேசியுள்ள மன்சூரலிகான் ‘விஜய் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்.. உடனே அவரை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்.. பாஜக எல்லா மாநிலங்களிலும் இதைத்தான் செய்கிறது.. இது கண்டிக்கத்தக்கது.. தமிழ்நாட்டில் எந்த வேலையும் நடக்கவில்லை. விஜயை முதல்வராக அறிவிக்க வேண்டும்.. அவர் தனது பலத்தை சட்டமன்றத்தில் நிரூபிப்பார்.. விநாயகருக்கு 108 தேங்காய் உடைப்பது போல விஜய்க்கு 108 தொகுதிகளை மக்கள் கொடுத்துள்ளனர்.  அதை வேறொரு 108ஆக மாற்றி விடாதீர்கள்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்..
விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்குமா? இல்லையா? என்பதுதான் தற்போது எல்லோர் மனதிலும் ஓடும் கேள்வியாக மாறியிருக்கிறது.

தமிழக அரசியல் களத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் மணிசங்கர் அய்யர் முன்வைத்துள்ள விமர்சனங்கள் அக்கட்சிக்குள் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தவெக தலைவர் விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதை "அரசியல் ஒழுக்கக்கேடு" என்று அவர் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

தமிழக தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி நான்கு நாட்களாகியும் ஆட்சி அமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி குறித்து நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் தனது விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் விட அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது

விஜய்யை அழைக்காதது தமிழக மக்கள் வழங்கிய தீர்ப்பை அவமதிக்கும் செயல்: நடிகை ஸ்ரேயா சரண்

விஜய்யை அழைக்காதது தமிழக மக்கள் வழங்கிய தீர்ப்பை அவமதிக்கும் செயல்: நடிகை ஸ்ரேயா சரண்தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகிப் பல நாட்கள் கடந்தும், ஆட்சி அமைப்பதில் நிலவும் இழுபறி நீடித்து வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 108 இடங்களை கைப்பற்றித் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தும், 'தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை' ஆட்சி அமைக்க அழைக்காத ஆளுநரின் முடிவிற்கு பல தரப்பிலிருந்தும் கண்டனங்கள் எழுந்து வருகின்றன.