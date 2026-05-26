  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tasmac shops will be closed in tripur
Written By
Last Modified: Tuesday, 26 May 2026 (11:50 IST)

இன்று முதல் டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கமாட்டோம்!.. ஊழியர்கள் போராட்டம் அறிவிப்பு...

tasmac
Publish: Tue, 26 May 2026 (11:50 IST) Updated: Tue, 26 May 2026 (11:51 IST)
google-news
தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கும் நிலையில் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தொடர்பாக பல அறிவிப்புகள் வெளியானது. குறிப்பாக இரவு 10 மணிக்கு மேல் கடைகளை திறந்துவைக்கக் கூடாது, கள்ளச் சந்தையில் மது விற்கக் கூடாது, மது பாட்டிலை கூடுதல் விலைக்கு விற்கக் கூடாது என பல கெடுபிடிகளையும் தமிழக அரசு காட்டியது.

ஆனால் அதையும் மீறி தமிழகத்தில் பல கடைகளிலும் பாட்டிலுக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது. இதற்கு குடிமகன்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது, டாஸ்மாக் ஊழியர்களிடம் வாக்குவாதம் செய்வது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. இது தொடர்பான நிறைய வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் ஏற்கனவே வெளியானது..

ஒருபக்கம் காலி மதுபானங்களை திரும்ப பெரும் திட்டத்தை தமிழக அரசு சில மாதங்களுக்கு முன்பு கொண்டு வந்தது. அதுவும் தற்போது டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு பெரும் தலைவலியாக மாறியிருக்கிறது. ஏனெனில் பாட்டிலுக்காக நாங்கள் பத்து ரூபாயை சேர்த்து வாங்குகிறோம்.. அதையும் கூடுதல் கட்டணமாக நினைத்து வாடிக்கையாளர்கள் எங்களிடம் சண்டை போடுகிறார்கள்.. எனவே காலி மது பாடல்களை திரும்ப பெறுவதை தமிழக அரசு நிறுத்த வேண்டும் என அவர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகிறார்கள்.

நேற்று சென்னையில் 1500 கடைகள் மூடப்பட்டு அந்த கடைகளில் பணிபுரியும் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் டாஸ்மாக் தலைமை அலுவலகத்தின் முன்பு போராட்டம் நடத்தினர். இந்நிலையில் இன்று திருப்பூரில் இன்று முதல் டாஸ்மார்க் கடைகள் காலவரையற்ற அடைப்பு என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறுவதை நிறுத்துவது உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்துவதாக ஊழியர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்.

மேலும் 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ய திட்டமா? மொத்தம் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் விலகுவார்கள் என கணிப்பு..!

மேலும் 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ய திட்டமா? மொத்தம் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் விலகுவார்கள் என கணிப்பு..!தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகும் தினசரி அதிரடித் திருப்பங்களுடன் பரபரப்பாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சிப் பூசலால், அண்மையில் 3 முக்கிய எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். அதுமட்டுமின்றி இன்றும் ஒரு எம்.எல்.ஏ பதவி விலகிய விலகிய பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், அதிமுகவிலிருந்து மேலும் 3 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் ராஜினாமாவை ஏற்கக்கூடாது!.. சபாநாயகருக்கு பழனிச்சாமி நெருக்கடி!...

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் ராஜினாமாவை ஏற்கக்கூடாது!.. சபாநாயகருக்கு பழனிச்சாமி நெருக்கடி!...தொடர் தோல்வி காரணமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது அதிருப்தி கொண்ட 24 எம்எல்ஏக்கள் சி.வி சண்முகம் மற்றும் எஸ்பி வேலுமணி தலைமையில் தவெகவை ஆதரிப்பதாக அறிவித்தனர்.

மாமுல் புகார்: ராணிப்பேட்டை தவெக நிர்வாகியை அதிரடியாக நீக்கினார் முதலமைச்சர் விஜய்!

மாமுல் புகார்: ராணிப்பேட்டை தவெக நிர்வாகியை அதிரடியாக நீக்கினார் முதலமைச்சர் விஜய்!தமிழகத்தில் லஞ்ச ஊழலற்ற, தூய்மையான அரசியல் மற்றும் வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை வழங்குவதாக கூறி பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக அரசு, தவறு செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது எவ்வித பாரபட்சமுமின்றி கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்த 3 தொகுதிகள் காலி: அரசிதழில் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்த 3 தொகுதிகள் காலி: அரசிதழில் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!தமிழக அரசியல் வட்டாரங்களில் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்து வந்த பரபரப்பான சூழ்நிலைக்கு இடையே, தற்போது தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை செயலகம் ஒரு மிக முக்கியமான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தங்களது பதவிகளை அதிரடியாக ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் தொகுதிகளும் அதிகாரப்பூர்வமாகக் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டு, அதற்கான தமிழ்நாடு அரசிதழ் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

போஸ்டர் ஒட்டியே விஜய் முதல்வராயிட்டார்!.. என்னால முடியல!.. பவன் கல்யாண் ஃபீலிங்...

போஸ்டர் ஒட்டியே விஜய் முதல்வராயிட்டார்!.. என்னால முடியல!.. பவன் கல்யாண் ஃபீலிங்...நடிகராக இருந்து தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருப்பவர் விஜய்.