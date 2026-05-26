மேலும் ஒரு அதிமுக எம்.எல்.ஏ ராஜினாமா!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஷாக்!.. தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு..
சமீபத்தில் மதுராந்தகம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ சத்யபாமா ஆகியோர் தங்களின் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தங்களை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டனர். இது அதிமுகவுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில், அம்பாசமுத்திரம் அதிமுக எம்.எல்.ஏ இசக்கி சுப்பையா தற்போது தனது என்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்திருக்கிறார். தற்போது தலைமை செயலகத்துக்கு வந்த இசக்கி சுப்பையா சபாநாயகர் ஜேடிசி பிரபாகரை சந்தித்து ராஜினிமா செய்வதாக அறிவித்தார். ஆனால், ராஜினாமாவை கைப்பட எழுதி கொடுக்குமாறு சபாநாயகர் ஜேடிசி பிரபாகர் கேட்க இசக்கி சுப்பையா தனது கைப்பட ராஜினாமா கருதத்தை எழுதி கொடுத்தார்.
ஏற்கனவே மூன்று அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்த நிலையில் தற்போது மேலும் ஒரு எம்.எல்.ஏவும் ராஜினாமா செய்திருப்பது செய்திருப்பது எடப்பாடி பழனிச்சாமி திறப்புக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. அனேகமாக விரைவில் இசக்கி சுப்பையாவும் தவெகவில் இணைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இன்று காலையில்தான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு எம்.எல்.ஏக்கள் சபாநாயகரை சந்தித்து மூன்று எம்.எல்.ஏக்களின் ராஜினாமாவை ஏற்கக்கூடாது என கடிதம் கொடுத்திருந்தனர். இந்நிலையில் தற்போது மேலும் ஒரு அதிமுக எம்.எல்.ஏ ராஜினாமா செய்திருப்பது
குறிப்பிடத்தக்கது..
மேலும் 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ய திட்டமா? மொத்தம் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் விலகுவார்கள் என கணிப்பு..!
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகும் தினசரி அதிரடித் திருப்பங்களுடன் பரபரப்பாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சிப் பூசலால், அண்மையில் 3 முக்கிய எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். அதுமட்டுமின்றி இன்றும் ஒரு எம்.எல்.ஏ பதவி விலகிய விலகிய பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், அதிமுகவிலிருந்து மேலும் 3 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழக அரசியல் வட்டாரங்களில் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்து வந்த பரபரப்பான சூழ்நிலைக்கு இடையே, தற்போது தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை செயலகம் ஒரு மிக முக்கியமான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தங்களது பதவிகளை அதிரடியாக ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் தொகுதிகளும் அதிகாரப்பூர்வமாகக் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டு, அதற்கான தமிழ்நாடு அரசிதழ் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.