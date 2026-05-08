Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 8 May 2026 (13:21 IST)

நான் அந்த முடிவெடுத்தா நீங்க கட்டுப்படணும்!.. எம்.எல்.ஏக்களிடம் ஸ்டாலின் வாங்கிய கையெழுத்து!...

Publish: Fri, 8 May 2026 (13:21 IST) Updated: Fri, 8 May 2026 (13:26 IST)
2021 திமுக ஆட்சியமைத்து அக்கட்சியின் தலைவர் முக ஸ்டாலின் தமிழக முதல்வரானார். கடந்த 5 வருடங்களில் அந்த கட்சி பல திட்டங்களை தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்தது. அதேபோல், பல விமர்சனங்களையும் சந்தித்தது. குறிப்பாக 2021 தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொல்லப்பட்ட பல வாக்குறுதிகளை திமுக நிறைவேற்றவில்லை என எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டினர். ஆனால் நாங்கள் சிறப்பான ஆட்சியை கொடுத்திருக்கிறோம் என முக ஸ்டாலின் கூறினார்.

மகளிர்க்கு மாதம் ஆயிரம் மற்றும் இலவச பேருந்து பயணம் ஆகிய இரண்டும் பெண்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்று 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அவர்கள் திமுகவுக்கு வாக்களிப்பார்கள் என திமுக நம்பியது. ஆனால், அதில் கணிசமானோர் இந்த முறை விஜயின் விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களித்து விட்டனர்..

எனது திமுக எதிர்க்கட்சியாக அமரும் நிலைக்கு வந்திருக்கிறது. ஆனால் 108 தொகுதிகளை பெற்றிருக்கும் தவெகவிடம் ஆட்சியமைக்க போதுமான எம்.எல்.ஏக்கள் இல்லை. காங்கிரஸ் ஆதரவு கொடுத்தாலும் மேலும் 5 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. எனவே விசிக, கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டு தவெக தலைவர் விஜய் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்..

இந்நிலையில்தான், அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் திமுக எம்.எல்.ஏக்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்திய முக ஸ்டாலின் ‘சிறப்பான எதிர் கட்சியாக செயல்பட வேண்டும் என்பதே என்னுடைய விருப்பம்.. ஆனால் கட்சியின் நலன் கருதி மூத்த நிர்வாகிகளோடு கலந்து ஆலோசித்து சில முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது.. நான் என்ன முடிவெடுத்தாலும் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அதற்கு கட்டுப்பட வேண்டும்’ என ஸ்டாலின் கூறியிருக்கிறார்.. அதற்கான சம்மதம் சொல்லி திமுக எம்எல்ஏக்களிடம் கையெழுத்து வாங்கியிருப்பதாக  சொல்லப்படுகிறது. அதேபோல், வருகிற 10ம் தேதி வரை எம்.எல்.ஏக்கள் சென்னையிலேயே இருக்கவேண்டும் எனவும் திமுக தலைமை உத்தரவிட்டிருக்கிறது.

திமுகவின் உதவியோடு அதிமுக ஆட்சியமைக்கப் போகிறது என ஒரு செய்தி ஓடிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் திமுக இதை செய்திருப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது
10 கோடி கொடுத்தாலும் மனசாட்சியோடு இருங்க!.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு என்.ஆனந்த் கோரிக்கை...

10 கோடி கொடுத்தாலும் மனசாட்சியோடு இருங்க!.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு என்.ஆனந்த் கோரிக்கை...விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்குமா? இல்லையா? என்பதுதான் தற்போது எல்லோர் மனதிலும் ஓடும் கேள்வியாக மாறியிருக்கிறது.

விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதை அரசியல் ஒழுக்கக்கேடு: மணிசங்கர் அய்யர்தமிழக அரசியல் களத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் மணிசங்கர் அய்யர் முன்வைத்துள்ள விமர்சனங்கள் அக்கட்சிக்குள் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தவெக தலைவர் விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதை "அரசியல் ஒழுக்கக்கேடு" என்று அவர் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

விஜய் வளர்வதை தடுக்க 'எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்' பார்முலா.. அதிமுக ஆட்சிக்கு வெளியில் இருந்து திமுக ஆதரவு: எஸ்.வி. சேகர்தமிழக தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி நான்கு நாட்களாகியும் ஆட்சி அமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி குறித்து நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் தனது விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

10ம் தேதி வரை விஜய்க்கு டைம்!.. இல்லனா நாங்க முடிவு பண்ணுவோம்!.. திமுக தகவல்!...தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் விட அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது

விஜய்யை அழைக்காதது தமிழக மக்கள் வழங்கிய தீர்ப்பை அவமதிக்கும் செயல்: நடிகை ஸ்ரேயா சரண்தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகிப் பல நாட்கள் கடந்தும், ஆட்சி அமைப்பதில் நிலவும் இழுபறி நீடித்து வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 108 இடங்களை கைப்பற்றித் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தும், 'தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை' ஆட்சி அமைக்க அழைக்காத ஆளுநரின் முடிவிற்கு பல தரப்பிலிருந்தும் கண்டனங்கள் எழுந்து வருகின்றன.