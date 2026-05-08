  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. vck raising questions to vijay about alliance
Written By
Last Modified: Friday, 8 May 2026 (13:43 IST)

வாட்ஸ் ஆப்லதான் அனுப்புவாரா?. விஜய் நேர்ல வராமாட்டாரா?.. விசிக பொதுச்செயலாளர் கோபம்!....

thiruma vijay
Publish: Fri, 8 May 2026 (13:43 IST) Updated: Fri, 8 May 2026 (13:45 IST)
google-news
தவெகவுக்கு மேலும் 5 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்படும் நிலையில் தமிழக கட்சியின் தலைவர் விஜய் விசிக, விடுதலை சிறுத்தை கட்சி மற்றும் இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டு கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறார். தற்போது அவர்கள் இது தொடர்பான ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தற்போது ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில் இன்று மாலை 5 மணிக்கு விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறவிருக்கிறது. அநேகமாக இன்று இரவுக்குள் அவர்கள் தங்கள் முடிவை சொல்வார்கள் என தெரிகிறது..

இந்நிலையில் இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ள விசிக பொதுச் செயலாள சிந்தனை செல்வன் ‘ஆட்சி அமைப்பதற்கான அறுதிப்பெரும்பான்மை தனக்கு கிடைக்காத சூழ்நிலையில் தவெக மிகவும் கவனமாக செயல்பட்டிருக்க வேண்டும்.. உடனே தான் ஆதரவு பெற விரும்பும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களை விஜய் நேரில் சந்தித்திருக்க வேண்டாமா?

இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களின் பிடியில் தான் இல்லை என்பதையும், ஆளுநர் வழியாக பாஜக தமிழகத்திற்குள் நுழைய முயற்சிப்பதை தடுக்க வேண்டியது அவசியம் குறித்தும் மனம் விட்டு கலந்துரையாடி இருக்க வேண்டாமா?.. வாட்ஸ் அப்பில் கடிதத்தை அனுப்பிவிட்டு பதில் சொல்லுங்கள் என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது?’ என கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்..
அடுத்த கட்டுரையில்
இது வேலைக்கு ஆவாது!. அடுத்த பிளான் அதுதன்!.. விஜய் எடுத்த முடிவு?...

10 கோடி கொடுத்தாலும் மனசாட்சியோடு இருங்க!.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு என்.ஆனந்த் கோரிக்கை...

10 கோடி கொடுத்தாலும் மனசாட்சியோடு இருங்க!.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு என்.ஆனந்த் கோரிக்கை...விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்குமா? இல்லையா? என்பதுதான் தற்போது எல்லோர் மனதிலும் ஓடும் கேள்வியாக மாறியிருக்கிறது.

விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதை அரசியல் ஒழுக்கக்கேடு: மணிசங்கர் அய்யர்

விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதை அரசியல் ஒழுக்கக்கேடு: மணிசங்கர் அய்யர்தமிழக அரசியல் களத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் மணிசங்கர் அய்யர் முன்வைத்துள்ள விமர்சனங்கள் அக்கட்சிக்குள் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தவெக தலைவர் விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதை "அரசியல் ஒழுக்கக்கேடு" என்று அவர் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

விஜய் வளர்வதை தடுக்க 'எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்' பார்முலா.. அதிமுக ஆட்சிக்கு வெளியில் இருந்து திமுக ஆதரவு: எஸ்.வி. சேகர்

விஜய் வளர்வதை தடுக்க 'எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்' பார்முலா.. அதிமுக ஆட்சிக்கு வெளியில் இருந்து திமுக ஆதரவு: எஸ்.வி. சேகர்தமிழக தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி நான்கு நாட்களாகியும் ஆட்சி அமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி குறித்து நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் தனது விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

10ம் தேதி வரை விஜய்க்கு டைம்!.. இல்லனா நாங்க முடிவு பண்ணுவோம்!.. திமுக தகவல்!...

10ம் தேதி வரை விஜய்க்கு டைம்!.. இல்லனா நாங்க முடிவு பண்ணுவோம்!.. திமுக தகவல்!...தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் விட அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது

விஜய்யை அழைக்காதது தமிழக மக்கள் வழங்கிய தீர்ப்பை அவமதிக்கும் செயல்: நடிகை ஸ்ரேயா சரண்

விஜய்யை அழைக்காதது தமிழக மக்கள் வழங்கிய தீர்ப்பை அவமதிக்கும் செயல்: நடிகை ஸ்ரேயா சரண்தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகிப் பல நாட்கள் கடந்தும், ஆட்சி அமைப்பதில் நிலவும் இழுபறி நீடித்து வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 108 இடங்களை கைப்பற்றித் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தும், 'தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை' ஆட்சி அமைக்க அழைக்காத ஆளுநரின் முடிவிற்கு பல தரப்பிலிருந்தும் கண்டனங்கள் எழுந்து வருகின்றன.