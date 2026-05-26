தொடர்புடைய செய்திகள்
- அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்த 3 தொகுதிகள் காலி: அரசிதழில் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!
- அதிமுகவின் 4வது விக்கெட் காலி.. வேலுமணி ஆதரவாளர் எம்.எல்.ஏ பதவி ராஜினாமாவா?
- திமுக மாற்று கட்சியின் கூடாரமாகிவிட்டது: கட்சியில் இருந்து விலகிய முக்கிய பிரபலம்..!
- பொதுக்குழுவை உடனே கூட்டுங்கள்: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சி.வி. சண்முகம் தரப்பு சவால்!
- தேமுதிகவை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி மீது சி.வி.சண்முகம் புகார்
மேலும் 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ய திட்டமா? மொத்தம் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் விலகுவார்கள் என கணிப்பு..!
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகும் தினசரி அதிரடித் திருப்பங்களுடன் பரபரப்பாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சிப் பூசலால், அண்மையில் 3 முக்கிய எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். அதுமட்டுமின்றி இன்றும் ஒரு எம்.எல்.ஏ பதவி விலகிய விலகிய பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், அதிமுகவிலிருந்து மேலும் 3 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சி.வி.சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி ஆதரவு அணியைச் சேர்ந்த அதிருப்தி எம்.எல்.ஏக்கள் சிலர், அதிமுகவின் தற்போதைய தலைமையின் செயல்பாடுகளில் அதிருப்தி அடைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. தங்களது தொகுதிகளின் முற்போக்கான வளர்ச்சி மற்றும் தன்னாட்சிப் பணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த அதிருப்தியாளர்கள் விரைவில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரை நேரில் சந்தித்து ராஜினாமா கடிதங்களை வழங்க வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிக்கின்றனர்.
அரசியல் வட்டாரங்களின் தற்போதைய கணிப்புப்படி, வரும் நாட்களில் அதிமுகவிலிருந்து மொத்தம் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் வரை அடுத்தடுத்து விலகி, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெகவிற்கு தங்களது ஆதரவை வழங்கக் கூடும் எனத் தெரிகிறது. இந்தத் தொடர் சறுக்கல்களால் சட்டப்பேரவையில் அதிமுகவின் பலம் மேலும் சரிவதோடு, வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தல் களம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு புதிய அரசியல் அதிகாரப் போட்டியை உருவாக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
Edited by Siva
மேலும் ஒரு அதிமுக எம்.எல்.ஏ ராஜினாமா!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஷாக்!.. தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு..
இன்று முதல் டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கமாட்டோம்!.. ஊழியர்கள் போராட்டம் அறிவிப்பு...
மேலும் 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ய திட்டமா? மொத்தம் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் விலகுவார்கள் என கணிப்பு..!
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகும் தினசரி அதிரடித் திருப்பங்களுடன் பரபரப்பாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சிப் பூசலால், அண்மையில் 3 முக்கிய எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். அதுமட்டுமின்றி இன்றும் ஒரு எம்.எல்.ஏ பதவி விலகிய விலகிய பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், அதிமுகவிலிருந்து மேலும் 3 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.