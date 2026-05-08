தவெகவுக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு!.. ஆட்சி அமைப்பாரா விஜய்?...
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. ஆனால் ஆட்சியமைக்க 117 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என சொல்லப்படுகிறது. எனவே, ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு மேலும் 10 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்பட்டது. இதே காரணமாக காட்டி தவெகவை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கவில்லை..
எனவே, திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் விசிக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் தவெக தலைவர் விஜய் ஆதரவு கேட்டிருந்தார். அதில் நேற்று காங்கிரஸ் தனது ஆதரவை தெரிவித்துவிட்டது. எனவே தவெகவின் பலம் 12ஆக உயர்ந்தது. இந்நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் மார்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ் ஆகிய கட்சிகள் நிபந்தனையற்ற ஆதரவை தெரிவித்திருக்கிறது.
எனவே தற்போது தவெகவின் பலன் 116ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. எனவே, இன்னும் 2 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு மட்டுமே தேவை. அனேகமாக விசிக கட்சி ஆதரவு கொடுத்து விட்டால் விஜய் ஆட்சி அமைப்பதை யாராலும் தடுக்கமுடியாது.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகிப் பல நாட்கள் கடந்தும், ஆட்சி அமைப்பதில் நிலவும் இழுபறி நீடித்து வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 108 இடங்களை கைப்பற்றித் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தும், 'தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை' ஆட்சி அமைக்க அழைக்காத ஆளுநரின் முடிவிற்கு பல தரப்பிலிருந்தும் கண்டனங்கள் எழுந்து வருகின்றன.