  4. tn police raid from morning in chennai
Last Modified: Sunday, 24 May 2026 (12:45 IST)

சென்னை முழுவதும் அதிரடி ரெய்டு!.. கஞ்சா, போதை மாத்திரை பறிமுதல்!...

Publish: Sun, 24 May 2026 (12:45 IST) Updated: Sun, 24 May 2026 (12:47 IST)
தமிழகத்தில் கடந்த பல வருடங்களாகவே கஞ்சா மற்றும் போதை மாத்திரை போன்ற போதை மருந்துகள் புழக்கத்தில் இருந்தாலும் கடந்த 2021ம் வருடம் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தபின் இது மிகவும் அதிகரித்தது. சென்னை மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பல ஊர்களிலும் கஞ்சா புழக்கம் அதிகரித்தது. இதன் காரணமாக பள்ளி மற்றும் இளைஞர்களிடம் போதைப்பொருளை பயன்படுத்தும் பழக்கம் அதிகரித்தது.

இதனால், தமிழகமெங்கும் குற்றச்செயல்களும் அதிகரித்தது. ஒரு வட மாநில வாலிபரை சில இளைஞர்கள் அரிவாளால் வெட்டிய வீடியோவும் வெளியாகி அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. தூத்துக்குடியில் 11வது படித்து வந்த சிறுமியை கொடூரமாக ஒருவன் கொலை செய்த சம்பவத்திற்கு பின்னணியிலும் கஞ்சா போதை இருந்தது.

தவெக தலைவர் விஜய் மேடைகளில் பேசியபோது திமுக அரசு மெத்தனமாக செயல்படுவதே இதற்கு காரணம் என்று பேசினார். அதோடு, அவர் முதலமைச்சரானவுடன் போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவை ஏற்படுத்தினார்.

இந்நிலையில், சென்னை முழுவதும் இன்று காலை ரெய்டு நடத்தப்பட்டது.. சென்னை முழுவதும் இன்று காலை முதல் போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவினர் சோதனை நடத்தினர். போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக Special Drive  நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இந்த அதிரடி சோதனையில் 21.4 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 1,070 போதை மாத்திரைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!.. திடீர்னு என்னாச்சி?..அதிமுகவில் பல வருடங்கள் பயணித்தவர் செங்கோட்டையன். அதிமுகவில் பலமுறை எம்.எல்.ஏவாகவும், அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார்.

திமுகவின் வன்மம் இதுதான்!.. தவெக ஆட்சி தொடரும்!.. மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டி...தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே திமுக கூட்டணியில்தான் காங்கிரஸ் இடம் பெற்றிருந்தது.

இனிமேல் ஷாப்பிங் போகும்போது பையை தூக்கிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டாம்.. 149 ரூபாய் கொடுத்தால் போதும்.. கேர்மேன் வந்துட்டாரு...!டெல்லியின் லஜ்பத் நகர் பகுதியில் 'கேரிமென்' என்ற புதிய ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனம் ஒன்று, ஒரு மணி நேரத்திற்கு 149 ரூபாய் கட்டணத்தில் ஷாப்பிங் பைகளை சுமக்கவும், வரிசையில் நிற்கவும் உதவியாளர்களை நியமிக்கும் சேவையை தொடங்கியுள்ளது. இந்த செய்தி சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தையும், அதே நேரத்தில் நகைச்சுவையான கருத்துகளையும் கிளப்பியுள்ளது.

தவெக ஆட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம்: முக ஸ்டாலின்.. எந்த ஆட்சிக்கும் 6 மாதங்கள் டைம் கொடுக்கனும், அதற்குள் விமர்சிக்க கூடாது: வைகோ.. யார் முதிர்ச்சியான அரசியல்வாதி?தமிழகத்தின் புதிய அரசியல் சூழலில், தவெக அரசு மீதான விமர்சனங்களும் ஆதரவு நிலைப்பாடுகளும் தீவிரமடைந்துள்ளன. தவெக தலைமையிலான ஆட்சி பலவீனமாக உள்ளதாகவும், அது எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம் என்றும் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் எச்சரித்திருப்பது மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி கவிழ வாய்ப்புள்ளதால், தேர்தலுக்குத் தயாராக இருக்குமாறு அவர் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது, அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பைக் கூட்டியுள்ளது.

8000 தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதியா? தமிழக சுகாதாரத்துறை அளித்த விளக்கம்..!தமிழ்நாட்டில் 8000 தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்ற ஊடகங்களின் செய்தியை அடுத்து தமிழக சுகாதாரத்துறை இதுகுறித்து அளித்த விளக்கம் இதோ: