Last Modified: Monday, 18 May 2026 (17:32 IST)

30 வருட கோரிக்கையை நிறைவேற்றிய விஜய்!.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி!...

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது. இந்த கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழக முதல்வர் பதவியில் அமர்ந்து விட்டார். கடந்த 10ம் தேதி விஜய் தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். மேலும் அவரோடு 9 அமைச்சர்களும் பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.

விஜய் முதல்வரானது முதலே பல அதிரடி அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது.  குறிப்பாக பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக சிங்கப்பெண் படை, போதை பொருள் தடுப்பு, டாஸ்மாக்குகளை மூடுவது, டாஸ்மாக்கில் அதிக விலைக்கு மதுபானங்களை விற்கக் கூடாது என அதிரடி காட்டி வருகிறார்.


அதோடு அமைச்சர்களுக்கும் இலாக்கக்களை பிரித்துக் கொடுத்து அவர்களும் சிறப்பாக பணியாற்றும்படி வலியுறுத்தி வருகிறார். ஒருபக்கம், தவெக எம்.எல்.ஏக்களும் தொகுதிகுக் சென்று மக்களை சந்திப்பது, தொகுதியில் என்ன பிரச்சினை என பார்ப்பது என பிசியாக இருக்கிறார்கள். இந்த நடவடிக்கை பொதுமக்களிடம் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், பெரம்பூரில் 30 ஆண்டுகால கோரிக்கையை விஜய் நிறைவேற்றியிருக்கிறார். பெரம்பூரில் மாணவர்கள் சிரமம் இன்றி பள்ளிக்கு செல்ல வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்ததன் மூலம் பெரம்பூர் தொகுதியின் 30 ஆண்டு கால கோரிக்கையை முதலமைச்சர் விஜய் நிறைவேற்றியிருக்கிறார். அதாவது பெரம்பூர் கணபதி தெரு ராமகிருஷ்ணன் தெரு இடையே 30 அடியில் வழி ஏற்பாடு செய்ததால் மாணவர்கள் ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றி பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

