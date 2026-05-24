  james vasanthan blame chief minister vijay
Last Modified: Sunday, 24 May 2026 (12:11 IST)

குற்றம் சொல்றது ஈசின்னு இப்ப தெரியுதா?!.. விஜயை சீண்டும் ஜேம்ஸ் வசந்தன்..

Publish: Sun, 24 May 2026 (12:11 IST)
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடங்கியலிருந்தே ஆளும் கட்சியான திமுகவை கடுமையாக விமர்சிக்க தொடங்கினார். குறிப்பாக இந்த ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, குழந்தைகளுக்கு கூட பாதுகாப்பு இல்லை, சிறுமிகளுக்கு பாதுகாப்பில்லை.. பாலியல் குற்றங்கள் தொடர்ந்து நடக்கிறது.. போதை கலாச்சாரம் தலைவிரித்தாடுகிறது என்று மேடைக்கு மேடை பேசினார் விஜய்..

இந்நிலையில்தான், சமீபத்தில் கோவை சூலூரில் 10 வயது சிறுமியை இரண்டு பேர் சேர்ந்து கொடுமையாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்த சம்பவம் நாடெங்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அந்த வழக்கில் இரண்டு பேரையும் போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள்.. அவர்கள் இருவர்கள் மீது அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும் என தமிழக முதல்வர் விஜய் கூறியிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் தொடர்ந்து விஜய்க்கும், தவெகவின் ஆதரவாளர்களையும் விமர்சித்து வரும் இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன்  ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய போது ‘தேர்தலுக்கு முன்பு தமிழகத்தில் அங்குமிங்கும் நடந்த குற்றங்களுக்கு இந்த அரசுதான் காரணம் என்கிற ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி நாடகமாடிய விஜய் ஆட்சியில் வரிசையாக ஏராளமான குற்றங்கள் நடக்கிறது. அவரை நம்பி ஓட்டு போட்ட அந்த 1.70 கோடி அறிவுகுருட்டுக் கூட்டம் இப்போது வாயை மூடிக்கொண்டு நிற்கிறது. இதற்கெல்லாம் அவரும் அந்த பொறுப்பற்ற கூட்டமும் என்ன சொல்லப் போகின்றன?.. குற்றசாட்டுவது எவ்வளவு எளிது என்பது இப்போதாவது புரிகிறதா?’ என கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.

செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!.. திடீர்னு என்னாச்சி?..அதிமுகவில் பல வருடங்கள் பயணித்தவர் செங்கோட்டையன். அதிமுகவில் பலமுறை எம்.எல்.ஏவாகவும், அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார்.

திமுகவின் வன்மம் இதுதான்!.. தவெக ஆட்சி தொடரும்!.. மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டி...தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே திமுக கூட்டணியில்தான் காங்கிரஸ் இடம் பெற்றிருந்தது.

இனிமேல் ஷாப்பிங் போகும்போது பையை தூக்கிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டாம்.. 149 ரூபாய் கொடுத்தால் போதும்.. கேர்மேன் வந்துட்டாரு...!டெல்லியின் லஜ்பத் நகர் பகுதியில் 'கேரிமென்' என்ற புதிய ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனம் ஒன்று, ஒரு மணி நேரத்திற்கு 149 ரூபாய் கட்டணத்தில் ஷாப்பிங் பைகளை சுமக்கவும், வரிசையில் நிற்கவும் உதவியாளர்களை நியமிக்கும் சேவையை தொடங்கியுள்ளது. இந்த செய்தி சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தையும், அதே நேரத்தில் நகைச்சுவையான கருத்துகளையும் கிளப்பியுள்ளது.

தவெக ஆட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம்: முக ஸ்டாலின்.. எந்த ஆட்சிக்கும் 6 மாதங்கள் டைம் கொடுக்கனும், அதற்குள் விமர்சிக்க கூடாது: வைகோ.. யார் முதிர்ச்சியான அரசியல்வாதி?தமிழகத்தின் புதிய அரசியல் சூழலில், தவெக அரசு மீதான விமர்சனங்களும் ஆதரவு நிலைப்பாடுகளும் தீவிரமடைந்துள்ளன. தவெக தலைமையிலான ஆட்சி பலவீனமாக உள்ளதாகவும், அது எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம் என்றும் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் எச்சரித்திருப்பது மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி கவிழ வாய்ப்புள்ளதால், தேர்தலுக்குத் தயாராக இருக்குமாறு அவர் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது, அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பைக் கூட்டியுள்ளது.

8000 தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதியா? தமிழக சுகாதாரத்துறை அளித்த விளக்கம்..!தமிழ்நாட்டில் 8000 தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்ற ஊடகங்களின் செய்தியை அடுத்து தமிழக சுகாதாரத்துறை இதுகுறித்து அளித்த விளக்கம் இதோ: