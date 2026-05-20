தவெக அமைச்சரவையில் விசிக இடம் பெறுமா?!.. திருமா ரியாக்ஷன் என்ன?...
தவெக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜனா இன்று காலை செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது தவெக அமைச்சரவையில் விடுதலை சிறுத்தைக்கட்சி இடம் பெற வேண்டும் என முதல்வர் விஜய் விருப்பப்படுகிறார் எனக் கூறியிருந்தார். இந்நிலையில் இது பற்றி செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த திருமாவளவன் கூறியதாவது:
அமைச்சரவையில் விசிக இடம்பெற வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் விரும்புகிறார் என ஆதவ் அர்ஜுனா சொல்லியிருக்கிறார். அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம்.. வரவேற்கிறோம்.. ஏற்கனவே விசிக அமைச்சரவையில் இடம் பெற வேண்டும் என பல கட்சி நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தினார்கள்..
நாங்கள் தவெகவுக்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவு மட்டுமே கொடுத்திருக்கிறோம். பதவியேற்ற பின் முதல்வர் விஜய் என்னை சந்தித்த போதும் தனது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தினார். எங்கள் முன்னணி பொறுப்பாளர்கள், பொதுச் செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட பலரிடமும் ஆலோசித்து முடிவை எடுப்போம்.
நாங்கள் தவெக கூட்டணியில் இணைந்து தேர்தலை சந்திக்கவில்லை. திமுக கூட்டணியில்தான் பயணித்தோம்.. தவெகவுக்கு இரண்டு இடங்கள் மட்டுமே தேவைப்பட்ட நிலையில் நாங்கள் நிபந்தனையற்ற ஆதரவை கொடுத்தோம்.. தற்போது அவர்கள் அமைச்சர் பதவி கொடுப்பதற்கு முன் வந்திருக்கிறார்கள்.. அந்த அழைப்பை ஏற்றுக் கொள்கிறோம்.. கட்சி நிர்வாகிகளிடம் கலந்து ஆலோசனை பெற்ற பிறகு நாங்கள் முடிவை எடுக்க முடியும்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..
ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் WWDC 2026 மாநாடு: புதிய Siri மற்றும் iOS 27 எதிர்பார்ப்புகள்
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது வருடாந்திர உலகளாவிய மென்பொருள் உருவாக்குநர்கள் மாநாட்டின் WWDC தேதிகளை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ஜூன் 8 முதல் ஜூன் 12 வரை நடைபெறவுள்ள இந்த மாநாடு, ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தற்போதைய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டிம் குக் பங்கேற்கும் கடைசி மாநாடு என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதிகாலை 4 மணிக்கு வந்த Layoff இமெயில்.. 8,000 மெட்டா ஊழியர்கள் பணிநீக்கம்..!
தொழில்நுட்ப உலகில் முன்னணி நிறுவனமான மெட்டா, தனது உலகளாவிய பணியாளர்களில் சுமார் 10 சதவீதத்தினரை, அதாவது சுமார் 8,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்யும் நடவடிக்கையை தொடங்கியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, சிங்கப்பூரில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு இன்று அதிகாலை 4 மணிக்கே மின்னஞ்சல் மூலம் பணிநீக்க அறிவிப்புகள் அனுப்பப்பட்டன. இந்த நடவடிக்கை மற்ற நாடுகளிலும் அந்தந்த நேர மண்டலங்களுக்கு ஏற்ப அடுத்தடுத்த அலைகளாக மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
டெல்லியில் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு: புதின், ஜி ஜின்பிங் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு..
2026-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில், டெல்லியில் 18-வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. உலகளாவிய அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் இரு போர்களுக்கு மத்தியில், இந்தியாவின் தலைமையின் கீழ் நடைபெறவுள்ள இந்த மாநாடு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இம்மாநாட்டில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் பங்கேற்பது உறுதியாகியுள்ளது. சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் கலந்துகொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.