Last Modified: Wednesday, 20 May 2026 (12:55 IST)

தவெக அமைச்சரவையில் விசிக இடம் பெறுமா?!.. திருமா ரியாக்‌ஷன் என்ன?...

தவெக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜனா இன்று காலை செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது தவெக அமைச்சரவையில் விடுதலை சிறுத்தைக்கட்சி இடம் பெற வேண்டும் என முதல்வர் விஜய் விருப்பப்படுகிறார் எனக் கூறியிருந்தார். இந்நிலையில் இது பற்றி செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த திருமாவளவன் கூறியதாவது:

அமைச்சரவையில் விசிக இடம்பெற வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் விரும்புகிறார் என ஆதவ் அர்ஜுனா சொல்லியிருக்கிறார். அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம்.. வரவேற்கிறோம்.. ஏற்கனவே விசிக அமைச்சரவையில் இடம் பெற வேண்டும் என பல கட்சி நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தினார்கள்..

நாங்கள் தவெகவுக்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவு மட்டுமே கொடுத்திருக்கிறோம். பதவியேற்ற பின் முதல்வர் விஜய் என்னை சந்தித்த போதும் தனது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தினார். எங்கள் முன்னணி பொறுப்பாளர்கள், பொதுச் செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட பலரிடமும் ஆலோசித்து முடிவை எடுப்போம்.

நாங்கள் தவெக கூட்டணியில் இணைந்து தேர்தலை சந்திக்கவில்லை. திமுக கூட்டணியில்தான் பயணித்தோம்.. தவெகவுக்கு இரண்டு இடங்கள் மட்டுமே தேவைப்பட்ட நிலையில் நாங்கள் நிபந்தனையற்ற ஆதரவை கொடுத்தோம்.. தற்போது அவர்கள் அமைச்சர் பதவி கொடுப்பதற்கு முன் வந்திருக்கிறார்கள்.. அந்த அழைப்பை ஏற்றுக் கொள்கிறோம்.. கட்சி நிர்வாகிகளிடம் கலந்து ஆலோசனை பெற்ற பிறகு நாங்கள் முடிவை எடுக்க முடியும்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..

