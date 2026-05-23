Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 23 May 2026 (08:35 IST)

கோவை சிறுமி கொலை!.. 2 பேர் கைது!.. தப்பிஓடிய நபர் மருத்துவமனையில் அனுமதி!..

கோவை மாவட்டம் சூலூர் பகுதியில் வசித்து வந்த 10 வயது சிறுமி நேற்று முன்தினம் தனது வீட்டின் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது திடீரென காணாமல் போனார். வெகுநேரமாகியும் வீடு திரும்பாததால் சந்தேகமடைந்த பெற்றோரும், உறவினர்களும் அக்கம் பக்கத்தில் தேடினார்கள். ஆனால், சிறுமி கிடைக்கவில்லை.

எனவே, சூலூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. சிறுமியை போலிசார் தேடிவந்த நிலையில் கண்ணம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள குளக்கரையில் சிறுமியின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது. அதன்பின், சிறுமியின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக கோவை இ.எஸ்.ஐ மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

சிறுமி கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என அப்பகுதி மக்கள் சந்தேகிக்கிறார்கள். எனவே, சிறுமியை கொலை செய்த நபரை கைது செய்யவேண்டும் எனக்கூறி அப்பகுதி மக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.

விசாரணையில் இறங்கிய போலீசார் சிசிடிவி கேமரா பதிவின் அடிப்படையில் கார்த்தி, மோகன்ராஜ் ஆகிய இருவரை பிடித்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். விசாரணையில் அவர்கள் இருவர்தான் சிறுமியை கடத்தி கொலை செய்தது தெரியவந்துள்ளது. இதில் போலீசாரை பார்த்து தப்பியோடிய கார்த்திக் கீழே விழுந்ததில் கால் முறிவு ஏற்பட்டதால் தற்போது அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.. மோகன்ராஜை வருகிற 27ம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்குமாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டிருக்கிறார்.
