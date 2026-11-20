காவிரியிலிருந்து நீரை திறந்துவிட கோரி தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி.. டிகே சிவகுமார் கருத்து...
காவிரியிலிருந்து மீதமுள்ள நீரை திறந்துவிட கோரி தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்த நிலையில், காவிரியில் போதுமான நீர் இருந்தால் தமிழகத்துக்கு வழங்க தயாராக இருப்பதாக கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
11 ஆயிரம் மில்லியன் கியூபிக் கனஅடி நீரைக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது தமிழகத்துக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. இது குறித்து பேசிய முதல்வர் சிவகுமார், கர்நாடகத்திடம் போதுமான நீர் இருப்பு இருந்தால் நிச்சயம் தண்ணீர் வழங்கப்படும் என்றும், ஆனால் தங்கள் மாநிலத்தில் குடிப்பதற்கே போதுமான தண்ணீர் இல்லை என்றும் கூறியுள்ளார்.
தங்கள் மாநிலத்தை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு தனக்கு இருப்பதாகவும், நீர் இருப்பு குறித்து ஏற்கெனவே விவசாயிகளை எச்சரித்திருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், தமிழக அரசின் மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதே கள நிலவரத்தை பிரதிபலிக்கிறது என்றும், எவ்வளவு தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் என்றும் சிவகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த தீர்ப்பு மற்றும் கர்நாடக முதல்வரின் கருத்துகள் இரு மாநிலங்களுக்கிடையேயான காவிரி நீர் பங்கீட்டு விவகாரத்தில் புதிய விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளன.