தவெக பெண் நிர்வாகிகள் பற்றி ஆபாச பேச்சு!.. பொன்ராஜ் மீது வழக்குப்பதிவு!...
தமிழக வெற்றிக் கழக பெண் நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் குறித்து ஆபாசமாக பேசியதாக அப்துல் கலாம் விஷன் இந்தியா மூவ்மெண்ட் நிர்வாகி பொன்ராஜ் வெள்ளைச்சாமி மீது இரு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
அரசியல் விமர்சகரான தன்னை காட்டிக்கொண்டவர் பொன்ராஜ். தேர்தலுக்கு முன் ஒரு யுடியூப் சேனலுக்கு பேட்டி கொடுத்த பொன்ராஜ் தவெக பெண் நிர்வாகிகளையும், தவெகவை ஆதரிக்கும் பெண்களையும் மிகவும் ஆபாசமான கருத்துக்களை தெரிவித்தார். குறிப்பாக விஜயின் தீவிரமான பெண் ரசிகைகள் தொடர்பாக அவர் தெரிவித்த கருத்து பலரையும் முகம் சுளிக்க வைத்தது.,
எனவே, தவெகவினர் பொன்ராஜுக்கு கடுமையான கண்டனம் தெரிவித்தனர். ஆனால், நான் மன்னிப்பு கேட்கமாட்டேன் என பொன்ராஜ் கூறினார். அப்போதைய தலைவர் மற்றும் இந்நாள் முதல்வர் விஜய் நேரடியாக சென்னை டிஜிபி அலுவலகம் சென்று பொன்ராஜ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகார் மனுவை கொடுத்திருந்தார்.
தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்றுள்ள நிலையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவில் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. மேலும், கடலூர் மாவட்டம் புதுநகர் காவல் நிலையத்திலும் மற்றொரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே விரைவில் பொன்ராஜ் கைது செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
