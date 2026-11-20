இந்திய சுற்றுலா பயணிகளுக்கு விசா இல்லாத அனுமதி ரத்து - ஷாக் கொடுத்த மலேசிய அரசு..
இந்தியாவுக்கு மிகவும் அருகில் உள்ள சுற்றுலா நாடு மலேசியா. இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலிருந்தும் சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியாவுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவு தொடர்ந்து செல்கிறார்கள். இதன் காரணமாக அந்த வீட்டுக்கு நல்ல வருமானமும் கிடைக்கிறது.
ஒருபக்கம் சிங்கப்பூர், மலேசியாவில் நிறைய தமிழர்களும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில் இந்திய சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கும் விதமாக அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த 30 நாட்கள் விசா இல்லாத அனுமதியை வருகிற ஜனவரி 1ம் தேதி முதல் ரத்து செய்வதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
எனவே 2027 ஜனவரி 1ம் தேதி முதல் மலேசியா செல்லும் இந்தியர்கள் My Visa இணையதளம் வழியாக முன்கூட்டியே விசா பெறுவது கட்டாயம் ஆகியிருக்கிறது.
இந்நிலையில் இந்திய சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கும் விதமாக அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த 30 நாட்கள் விசா இல்லாத அனுமதியை வருகிற ஜனவரி 1ம் தேதி முதல் ரத்து செய்வதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
எனவே 2027 ஜனவரி 1ம் தேதி முதல் மலேசியா செல்லும் இந்தியர்கள் My Visa இணையதளம் வழியாக முன்கூட்டியே விசா பெறுவது கட்டாயம் ஆகியிருக்கிறது.