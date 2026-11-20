யு.பி.எஸ்.சி முதன்மை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றால் ஊக்கத்தொகை: தமிழக அரசு அறிவிப்பு...
யு.பி.எஸ்.சி நடத்தும் குடிமை பணி தேர்வில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இளைஞர்களின் பங்கேற்பையும் தேர்ச்சியையும் அதிகரிக்கும் நோக்கில், தமிழ்நாடு அரசு ஊக்கத்தொகை திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான யு.பி.எஸ்.சி முதன்மைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
முதன்மைத் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற தகுதியான மாணவர்களுக்கு 50,000 ரூபாய் ஊக்கத்தொகை நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான விண்ணப்பப் பதிவு 21.11.2026 முதல் 30.11.2026 வரை நடைபெற உள்ளது.
2026-ஆம் ஆண்டில் யு.பி.எஸ்.சி குடிமைப் பணி முதன்மை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மாணவர்கள், உரிய கால அவகாசத்திற்குள் [https://skilldevelopment.tn.gov.in/](https://skilldevelopment.tn.gov.in/) என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் இளைஞர்களுக்கு நிதி உதவி அளித்து ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.