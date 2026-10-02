ஸ்டார்ட்.. கேமரா.. ஆக்சன்!.. விஜய் பிரச்சாரத்தை கலாய்க்கும் பிரேமலதா!...
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சரானதிலிருந்தே அவர் நடிகரைப் போலவே செயல்படுகிறார். சினிமாவில் பேசியது போலவே சட்டசபையில் பன்ச் வசனம் பேசுகிறார்.. ஆக்சன் செய்கிறார்.. சபாநாயகன் ஆக்சன் சொல்கிறார்... விஜய் பர்பார்ம் பண்ணுகிறார். முதல்வர் விஜயின் உடல் மொழி நடிகரை போலவே இருக்கிறது.. அவர் இன்னும் முதலமைச்சராக மாறவில்லை.. சட்டசபையில் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் பாட்டு பாடுகிறார்கள்.. இன்னும் டேன்ஸ் மட்டும்தான் ஆடவில்லை’ என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி தொடர்ந்து நக்கலடித்து வருகிறார்.
சமீபத்தில் தாராபுரம் தொகுதியில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் பிரச்சாரம் செய்த போது அவருக்கு முன் பேசிய அந்த தொகுதி தவிர்க்க வேட்பாளர் சத்யபாமா தன்னை பெண் என்றும் பாராமல் திமுகவினர் அவதூறாக பேசுவதாக மேடையிலேயே தண்ணீர் விட்டு அழுதார். அருகிலிருந்து முதல்வர் விஜய் அவருக்கு ஆறுதல் சொன்னார்..
இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா ‘மேடையில் நடந்த நாடகத்தை எல்லோரும் பார்த்தார்கள்.. நாமும் பெண்தான்.. அவரும் பெண்தான்.. அனைத்து பெண்களையும் மதிக்க வேண்டும்.. தரக்குறைவாக பேசக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறேன்.. ஆனால், அமைச்சர் ராஜ்மோகன் சத்யபாமா காதில் ஏதோ சொன்னதும் ஸ்டார்ட்.. கேமரா.. ஆக்சன் என சினிமாவைப் போல நாடகத்தை நடத்திவிட்டனர்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்..
இது தொடர்பாக விளக்கமளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ‘முதல்வரும், மக்களும் நீண்ட நேரம் காத்திருப்பதால் சுருக்கமாக பேச முடியுங்கள் என்றுதான் நான் சத்யபாமா காதில் சொன்னேன்.. இது தெரியாமல் ஒரு பெண்ணின் கண்ணீரை கூட எதிர்க்கட்சிகள் அவதூறாக பேசுகிறார்கள்’ எனவும் கூறியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா ‘மேடையில் நடந்த நாடகத்தை எல்லோரும் பார்த்தார்கள்.. நாமும் பெண்தான்.. அவரும் பெண்தான்.. அனைத்து பெண்களையும் மதிக்க வேண்டும்.. தரக்குறைவாக பேசக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறேன்.. ஆனால், அமைச்சர் ராஜ்மோகன் சத்யபாமா காதில் ஏதோ சொன்னதும் ஸ்டார்ட்.. கேமரா.. ஆக்சன் என சினிமாவைப் போல நாடகத்தை நடத்திவிட்டனர்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்..
இது தொடர்பாக விளக்கமளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ‘முதல்வரும், மக்களும் நீண்ட நேரம் காத்திருப்பதால் சுருக்கமாக பேச முடியுங்கள் என்றுதான் நான் சத்யபாமா காதில் சொன்னேன்.. இது தெரியாமல் ஒரு பெண்ணின் கண்ணீரை கூட எதிர்க்கட்சிகள் அவதூறாக பேசுகிறார்கள்’ எனவும் கூறியிருக்கிறார்.