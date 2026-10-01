  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. TN CM Joseph Vijay Urges Public to Participate in October 2 Grama Sabha Meetings
Written By SIVA SIVA

அக்டோபர் 2 காந்தி ஜெயந்தி.. எல்லோரும் கிராமசபை கூட்டங்களில் கலந்து கோள்ளுங்கள்: முதல்வர் விஜய்

vijay
Written By: SIVA
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (12:33 IST)
google-news
அக்டோபர் 2 காந்தி ஜெயந்தி அன்று நடைபெறவுள்ள கிராம சபை கூட்டங்களில் பொதுமக்கள் பெருந்திரளாகப் பங்கேற்று சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
 
செங்கல்பட்டு மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்கள் நீங்கலாக, மாநிலத்தின் அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு கிராம சபை கூட்டங்கள் நடைபெறவுள்ளன. கிராமங்கள் வளர்ந்தால்தான் தமிழ்நாடு முழுமையாக வளரும் என்ற நோக்கில் அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. 
 
ஊரக வீட்டுவசதி, சாலைகள், குடிநீர், தூய்மை, சுகாதாரம், வேலை உறுதித் திட்டம், மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் ஆகியவற்றின் பலன்கள் தகுதியான ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் சென்றடைவதை இக்கூட்டங்கள் உறுதி செய்யும்.
 
மக்களையும் அரசையும் இணைக்கும் பாலமாக கிராம சபை செயல்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள முதலமைச்சர், "வலிமையான கிராமங்கள் – வளமான தமிழ்நாடு" என்ற குறிக்கோளுடன் அக்டோபர் 2, 2026 அன்று நடைபெறும் கிராம சபை கூட்டத்தை திருவிழாவாகக் கொண்டாட அழைப்பு விடுத்துள்ளார். "வாரungal! கிராம சபையில் பங்கேற்போம்! வலிமையான கிராமங்களை உருவாக்குவோம்! வளமான தமிழ்நாட்டை கட்டமைப்போம்!" என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரே அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு கட்டாய மாறுதல்: அதிரடி உத்தரவு..

8 பெண் அமைச்சர்களா?!. அவரே கன்பியூஸ் ஆயிட்டாரு!.. அண்ணாமலைக்கு என்னாச்சி?..

8 பெண் அமைச்சர்களா?!. அவரே கன்பியூஸ் ஆயிட்டாரு!.. அண்ணாமலைக்கு என்னாச்சி?..2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.

துணை விமானி யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சி!.. கடும் விளைவை சந்திப்பீர்கள்!.. இஸ்ரேல் பிரதமர் எச்சரிக்கை..

துணை விமானி யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சி!.. கடும் விளைவை சந்திப்பீர்கள்!.. இஸ்ரேல் பிரதமர் எச்சரிக்கை..சமீபத்தில் துபாயிலிருந்து இஸ்ரேலுக்கு சென்ற ஃபிளை துபாய் விமானம் 30 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் பறந்துகொண்டிருந்தபோது இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாரை துணை விமானி கத்தியால் குத்தி விமானத்தை கீழே செலுத்தி விபத்தை ஏற்படுத்த முயன்றார்.

ஆபாச பேச்சு.. இப்ப உருவ கேலி!.. முக ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு கடும் எதிர்ப்பு!...

ஆபாச பேச்சு.. இப்ப உருவ கேலி!.. முக ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு கடும் எதிர்ப்பு!...மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் வருகிற 6 தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில் அந்த பிரச்சாரம் சூடு பிடித்திருக்கிறது

3 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி உதவி கேட்டார் விஜய்!.. நன்றி இல்லையா?.. பழனிச்சாமி அட்டாக்!..

3 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி உதவி கேட்டார் விஜய்!.. நன்றி இல்லையா?.. பழனிச்சாமி அட்டாக்!..2026 தேர்தல் முடிவுக்கு பின் அதிமுகவிலிருந்து 7 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களின் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். இது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.

நாளை தாராபுரத்திலும் ரோட் ஷோ!.. 23 இடங்களில் வாக்கு சேகரிக்கும் விஜய்!..

நாளை தாராபுரத்திலும் ரோட் ஷோ!.. 23 இடங்களில் வாக்கு சேகரிக்கும் விஜய்!..தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் இரண்டு தொகுதிகளிலும் வருகிற 6ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால் அங்கு அரசியல் கட்சிகளின் பிரச்சாரம் சூடு பிடித்துள்ளது.