அக்டோபர் 2 காந்தி ஜெயந்தி.. எல்லோரும் கிராமசபை கூட்டங்களில் கலந்து கோள்ளுங்கள்: முதல்வர் விஜய்
அக்டோபர் 2 காந்தி ஜெயந்தி அன்று நடைபெறவுள்ள கிராம சபை கூட்டங்களில் பொதுமக்கள் பெருந்திரளாகப் பங்கேற்று சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
செங்கல்பட்டு மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்கள் நீங்கலாக, மாநிலத்தின் அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு கிராம சபை கூட்டங்கள் நடைபெறவுள்ளன. கிராமங்கள் வளர்ந்தால்தான் தமிழ்நாடு முழுமையாக வளரும் என்ற நோக்கில் அரசு செயல்பட்டு வருகிறது.
ஊரக வீட்டுவசதி, சாலைகள், குடிநீர், தூய்மை, சுகாதாரம், வேலை உறுதித் திட்டம், மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் ஆகியவற்றின் பலன்கள் தகுதியான ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் சென்றடைவதை இக்கூட்டங்கள் உறுதி செய்யும்.
மக்களையும் அரசையும் இணைக்கும் பாலமாக கிராம சபை செயல்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள முதலமைச்சர், "வலிமையான கிராமங்கள் – வளமான தமிழ்நாடு" என்ற குறிக்கோளுடன் அக்டோபர் 2, 2026 அன்று நடைபெறும் கிராம சபை கூட்டத்தை திருவிழாவாகக் கொண்டாட அழைப்பு விடுத்துள்ளார். "வாரungal! கிராம சபையில் பங்கேற்போம்! வலிமையான கிராமங்களை உருவாக்குவோம்! வளமான தமிழ்நாட்டை கட்டமைப்போம்!" என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.