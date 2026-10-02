  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. cm josep vijay showing jason and sigma photo
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 2 October 2026 (19:15 IST)

ஜேசனும்.. சிக்மாவும்!.. போட்டோவை தூக்கி காட்டிய விஜய்!.. செம வைரல்!...

jason sigma
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 2 Oct 2026 (19:18 IST)
google-news
நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகவிட்ட நிலையில் அவரின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் சிக்மா திரைப்படம் மூலம் திரைப்பட உலகில் இயக்குனராக மாறியிருக்கிறார். சிக்மா திரைப்படத்தில் சந்தீப் கிஷன் ஹீரோவாக நடிக்க ராஜு சுந்தரம், சம்பத் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருக்கிறார்கள்.

இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைத்திருக்கிறார். இன்று இந்த திரைப்படம் வெளியானது
. படம் சுமாராக இருப்பதாகவும், ஒரு முறை பார்க்கலாம் எனவும், கதை திரைக்கதையை ஜேசன் இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக எழுதியிருக்கலாம் எனவும் விமர்சனங்கள் வருகின்றன.

ஒருபக்கம் ஜோசனின் அப்பா தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று மதுராந்தகத்தில் இடைத்தேர்தலுக்காக பிரச்சாரம் செய்தார். பல கிராங்களுக்கும் சென்று ரோட் ஷோ செய்தார். அப்போது ஒரு ரசிகர் விஜய்க்கு அருகில் ஜேசன் நின்று கொண்டிருப்பது போல ஒரு புகைப்படத்தை விஜய்க்கு பரிசாக கொடுத்தார். அதில் சிக்மா எனவும் எழுதப்பட்டிருந்தது.

அதை வாங்கிய முதலமைச்சர் விஜய் அந்த போட்டோவை தலைக்கு மேலே தூக்கிப் பிடித்து மக்களிடம் காட்டினார். இது தொடர்பான வீடியோ விஜய் ரசிகர்களிடையே வைரலாகி வருகிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
என்னை ஆந்திராவின் மகனாக கருதுங்கள்: சந்திரபாபு நாயுடுவுக்கு ஆனந்த் அம்பானி கோரிக்கை..

8 பெண் அமைச்சர்களா?!. அவரே கன்பியூஸ் ஆயிட்டாரு!.. அண்ணாமலைக்கு என்னாச்சி?..

8 பெண் அமைச்சர்களா?!. அவரே கன்பியூஸ் ஆயிட்டாரு!.. அண்ணாமலைக்கு என்னாச்சி?..2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.

துணை விமானி யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சி!.. கடும் விளைவை சந்திப்பீர்கள்!.. இஸ்ரேல் பிரதமர் எச்சரிக்கை..

துணை விமானி யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சி!.. கடும் விளைவை சந்திப்பீர்கள்!.. இஸ்ரேல் பிரதமர் எச்சரிக்கை..சமீபத்தில் துபாயிலிருந்து இஸ்ரேலுக்கு சென்ற ஃபிளை துபாய் விமானம் 30 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் பறந்துகொண்டிருந்தபோது இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாரை துணை விமானி கத்தியால் குத்தி விமானத்தை கீழே செலுத்தி விபத்தை ஏற்படுத்த முயன்றார்.

ஆபாச பேச்சு.. இப்ப உருவ கேலி!.. முக ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு கடும் எதிர்ப்பு!...

ஆபாச பேச்சு.. இப்ப உருவ கேலி!.. முக ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு கடும் எதிர்ப்பு!...மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் வருகிற 6 தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில் அந்த பிரச்சாரம் சூடு பிடித்திருக்கிறது

3 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி உதவி கேட்டார் விஜய்!.. நன்றி இல்லையா?.. பழனிச்சாமி அட்டாக்!..

3 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி உதவி கேட்டார் விஜய்!.. நன்றி இல்லையா?.. பழனிச்சாமி அட்டாக்!..2026 தேர்தல் முடிவுக்கு பின் அதிமுகவிலிருந்து 7 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களின் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். இது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.

நாளை தாராபுரத்திலும் ரோட் ஷோ!.. 23 இடங்களில் வாக்கு சேகரிக்கும் விஜய்!..

நாளை தாராபுரத்திலும் ரோட் ஷோ!.. 23 இடங்களில் வாக்கு சேகரிக்கும் விஜய்!..தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் இரண்டு தொகுதிகளிலும் வருகிற 6ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால் அங்கு அரசியல் கட்சிகளின் பிரச்சாரம் சூடு பிடித்துள்ளது.