ஜேசனும்.. சிக்மாவும்!.. போட்டோவை தூக்கி காட்டிய விஜய்!.. செம வைரல்!...
நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகவிட்ட நிலையில் அவரின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் சிக்மா திரைப்படம் மூலம் திரைப்பட உலகில் இயக்குனராக மாறியிருக்கிறார். சிக்மா திரைப்படத்தில் சந்தீப் கிஷன் ஹீரோவாக நடிக்க ராஜு சுந்தரம், சம்பத் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருக்கிறார்கள்.
இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைத்திருக்கிறார். இன்று இந்த திரைப்படம் வெளியானது
. படம் சுமாராக இருப்பதாகவும், ஒரு முறை பார்க்கலாம் எனவும், கதை திரைக்கதையை ஜேசன் இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக எழுதியிருக்கலாம் எனவும் விமர்சனங்கள் வருகின்றன.
ஒருபக்கம் ஜோசனின் அப்பா தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று மதுராந்தகத்தில் இடைத்தேர்தலுக்காக பிரச்சாரம் செய்தார். பல கிராங்களுக்கும் சென்று ரோட் ஷோ செய்தார். அப்போது ஒரு ரசிகர் விஜய்க்கு அருகில் ஜேசன் நின்று கொண்டிருப்பது போல ஒரு புகைப்படத்தை விஜய்க்கு பரிசாக கொடுத்தார். அதில் சிக்மா எனவும் எழுதப்பட்டிருந்தது.
அதை வாங்கிய முதலமைச்சர் விஜய் அந்த போட்டோவை தலைக்கு மேலே தூக்கிப் பிடித்து மக்களிடம் காட்டினார். இது தொடர்பான வீடியோ விஜய் ரசிகர்களிடையே வைரலாகி வருகிறது..
. படம் சுமாராக இருப்பதாகவும், ஒரு முறை பார்க்கலாம் எனவும், கதை திரைக்கதையை ஜேசன் இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக எழுதியிருக்கலாம் எனவும் விமர்சனங்கள் வருகின்றன.
ஒருபக்கம் ஜோசனின் அப்பா தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று மதுராந்தகத்தில் இடைத்தேர்தலுக்காக பிரச்சாரம் செய்தார். பல கிராங்களுக்கும் சென்று ரோட் ஷோ செய்தார். அப்போது ஒரு ரசிகர் விஜய்க்கு அருகில் ஜேசன் நின்று கொண்டிருப்பது போல ஒரு புகைப்படத்தை விஜய்க்கு பரிசாக கொடுத்தார். அதில் சிக்மா எனவும் எழுதப்பட்டிருந்தது.
அதை வாங்கிய முதலமைச்சர் விஜய் அந்த போட்டோவை தலைக்கு மேலே தூக்கிப் பிடித்து மக்களிடம் காட்டினார். இது தொடர்பான வீடியோ விஜய் ரசிகர்களிடையே வைரலாகி வருகிறது..