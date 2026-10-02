சிக்மா படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சியை பார்த்த சங்கீதா விஜய்.. மகளுடன் பார்த்து ரசித்தார்..
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் 'சிக்மா' திரைப்படம் இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெகுவிமர்சையாக வெளியாகியுள்ளது. லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இத்திரைப்படத்தில் சந்தீப் கிஷன் கதாநாயகனாகவும், ஃபரியா அப்துல்லா கதாநாயகியாகவும் நடித்துள்ளனர்.
திரைப்படம் இன்று காலை 9.30 மணி காட்சிகளுடன் வெளியான நிலையில், இயக்குநராக தடம் பதித்துள்ள ஜேசன் சஞ்சய்யின் முதல் படத்தை திரையரங்கில் காண ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. இந்நாளில், அவரது தாயார் சங்கீதா மற்றும் சகோதரி திவ்யா விஜய் ஆகியோர் சென்னை வடபழனியில் உள்ள கமலா திரையரங்கிற்கு வருகை தந்து 'சிக்மா' திரைப்படத்தின் முதல் காட்சியைப் பார்த்துள்ளனர்.
அதேவேளையில், முதலமைச்சர் விஜய் இன்று காலை 'வெற்றி பயணம்' மகளிர் இலவச பேருந்து பயணத் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்ததைத் தொடர்ந்து, மதுராந்தகம் தேர்தல் பிரச்சாரப் பயணத்திற்குப் புறப்பட உள்ளதால், அவர் 'சிக்மா' திரைப்படத்தை எப்போது திரையரங்கில் பார்ப்பார் என்ற விவரம் இன்னும் வெளியாகவில்லை. மகனின் முதல் திரைப்பட வெளியீட்டை குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து ரசிகர்களும் உற்சாகமாகக் கொண்டாடி வருகின்றனர்.