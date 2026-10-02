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  4. Heroic Passengers and Injured Indian Pilot Avert Midair Disaster on Flydubai Flight
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 2 October 2026 (18:15 IST)

நடுவானில் ஃப்ளைதுபாய் விமானத்தில் நடந்த சம்பவம்.. பைலட் காப்பாற்றப்பட 6 வயது சிறுமி காரணமா?

air dubai
Written By: SIVA
Updated: Fri, 2 Oct 2026 (18:15 IST)
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துபாயில் இருந்து டெல் அவிவ் சென்ற ஃப்ளைதுபாய்  பயணிகள் விமானத்தில் நடுவானில் அரங்கேறிய கொடூர தாக்குதலை பயணிகள் சமயோசிதமாக செயல்பட்டு முறியடித்துள்ளனர்.
 
விமானத்தின் கழிப்பறைக்கு சென்ற 6 வயது சிறுமி நினா அலறும் சத்தம் கேட்டு, அவரது தந்தை த்ஸ்விகா மானெஸ் ஓடிவந்துள்ளார். அப்போது காக்பிட் கதவு திறக்கப்பட்டு, இரத்த வெள்ளத்தில் இருந்த இந்திய கேப்டன் ஸ்மித் மச்சார் வெளியே விழுவதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். அவரை ஓமன் நாட்டை சேர்ந்த உதவி பைலட் கத்தியால் கொடூரமாக குத்திக் கொண்டிருந்தார்.
 
காயமடைந்த நிலையிலும் கேப்டன் ஸ்மித் மச்சார் போராடி காக்பிட் கதவை திறந்ததால், மானெஸ் மற்றும் சக பயணிகள் உடனடியாக பாய்ந்து உதவி பைலட்டை மடக்கி பிடித்தனர். ஹெட்போன் ஒயர்களை பயன்படுத்தித் தாக்குதல் நடத்திய பைலட்டை கட்டியமைத்தனர். விமானம் வேகமாக தரையிறங்கத் தொடங்கியதால் பயணிகள் அலறியடித்தபடி பீதியடைந்தனர்.
 
இருப்பினும், விமானத்தில் பயணிகளாக இருந்த இரண்டு பணிநிறைவு பெற்ற பைலட்டுகள் உடனடியாக விமானத்தின் கட்டுப்பாட்டை தங்கள் கையில் எடுத்து, சவுதி அரேபியாவின் தபூக்கில் விமானத்தை பாதுகாப்பாக தரையிறக்கினர். படுகாயமடைந்த கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரின் வீரத்தை பாராட்டிய இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு, அவர் பெரு விபத்தை தடுத்து பயணிகளை காப்பாற்றியதாக கூறினார். தற்போது கேப்டன் ஸ்மித் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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