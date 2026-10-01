அம்மா சத்தியமா சத்தியபாமா காதுல இதத்தான் சொன்னேன்!. ராஜ்மோகன் விளக்கம்!..
வருகிற 6ம் தேதி தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் ஆகிய 2 தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதையடுத்து, தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் நேற்று தாராபுரம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்தார்.
விஜய் பேசுவதற்கு முன்பு சத்யபாமா சில நிமிடங்கள் பேசினார். அப்போது கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நான் செல்போனையே எடுக்கவில்லை.. வாட்ஸப்பையும் பார்க்கவில்லை.. திமுகவினரும், அதிமுகவினரும் என்னை பெண் என்றும் பாராமல் என் மீது அவதூறு பரப்புகிறார்கள் என கண்ணீர் மல்க பேசினார். அருகில் என்ற விஜய் அவருக்கு ஆறுதல் கூறியிருந்தார்..
சத்யபாமா அழுவதற்கு முன்பு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அவரின் காதில் ஏதோ கூறினார். இதையடுத்து வேண்டுமென்றே சத்யபாமாவை அழுமாறு ராஜ்மோகன் கூறியிருக்கிறார்.. அதனால்தான் சத்யபாமா அழுவது போல நடித்தார். இதெல்லாம் நாடகம் என்று திமுகவினர் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டனர்.
இந்நிலையில், இதற்கு விளக்கமளித்துள்ள ராஜ்மோகன் ‘முதல்வர் மற்றும் மக்கள் வெகு நேரமாக நின்று கொண்டிருப்பதால் விரைவாக பேசி முடியுங்கள் என்றுதான் சத்யபாமாவிடம் சொன்னேன்.. அரசியல் காரணத்திற்காக பெண்ணின் கண்ணீரை தவறாக சித்தரிக்கிறார்கள் ’என கூறியிருக்கிறார்.
சத்யபாமா அழுவதற்கு முன்பு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அவரின் காதில் ஏதோ கூறினார். இதையடுத்து வேண்டுமென்றே சத்யபாமாவை அழுமாறு ராஜ்மோகன் கூறியிருக்கிறார்.. அதனால்தான் சத்யபாமா அழுவது போல நடித்தார். இதெல்லாம் நாடகம் என்று திமுகவினர் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டனர்.
இந்நிலையில், இதற்கு விளக்கமளித்துள்ள ராஜ்மோகன் ‘முதல்வர் மற்றும் மக்கள் வெகு நேரமாக நின்று கொண்டிருப்பதால் விரைவாக பேசி முடியுங்கள் என்றுதான் சத்யபாமாவிடம் சொன்னேன்.. அரசியல் காரணத்திற்காக பெண்ணின் கண்ணீரை தவறாக சித்தரிக்கிறார்கள் ’என கூறியிருக்கிறார்.