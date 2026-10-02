என்னை ஆந்திராவின் மகனாக கருதுங்கள்: சந்திரபாபு நாயுடுவுக்கு ஆனந்த் அம்பானி கோரிக்கை..
ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவிடம் தொழிலதிபர் ஆனந்த் அம்பானி, "என்னை ஆந்திராவின் மகனாக கருதுங்கள்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
ஆந்திரப் பிரதேசம் மதனாபள்ளியில் உலகளாவிய தோட்டக்கலை மையம் மற்றும் இந்திய வேளாண் பள்ளி ஆகியவற்றுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்ட ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் ஆனந்த் அம்பானி பேசுகையில், நாட்டின் உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் விவசாயிகள், இனி எரிபொருள் உற்பத்தியாளர்களாக மாறி ஆற்றல் பாதுகாப்பையும் பலப்படுத்த உள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
இதற்காக ஆந்திராவில் ரூ.1 லட்சம் கோடி முதலீட்டில் உயிரி எரிவாயு ஆலைகள் நிறுவப்பட உள்ளதாகவும், இதன் மூலம் 3 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகளும், ரூ.60,000 கோடி வருவாயும் கிடைக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
பிரதமர் மோடியின் தலைமையில் ஆந்திரா ஒரு சொர்ண பூமியாக உருவெடுத்து வருவதாக புகழாரம் சூட்டிய அவர், மாநிலத்தின் வளர்ச்சிப் பணிகளில் தன்னையும் ஒரு அங்கமாக கருதி, ஆந்திராவின் மகனாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.