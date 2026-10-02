  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Consider Me as the Son of Andhra: Anant Ambani Requests CM Chandrababu Naidu
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 2 October 2026 (18:22 IST)

என்னை ஆந்திராவின் மகனாக கருதுங்கள்: சந்திரபாபு நாயுடுவுக்கு ஆனந்த் அம்பானி கோரிக்கை..

அனந்த் அம்பானி
Written By: SIVA
Updated: Fri, 2 Oct 2026 (18:22 IST)
google-news
ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவிடம் தொழிலதிபர் ஆனந்த் அம்பானி, "என்னை ஆந்திராவின் மகனாக கருதுங்கள்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
 
ஆந்திரப் பிரதேசம் மதனாபள்ளியில் உலகளாவிய தோட்டக்கலை மையம் மற்றும் இந்திய வேளாண் பள்ளி ஆகியவற்றுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்ட ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் ஆனந்த் அம்பானி பேசுகையில், நாட்டின் உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் விவசாயிகள், இனி எரிபொருள் உற்பத்தியாளர்களாக மாறி ஆற்றல் பாதுகாப்பையும் பலப்படுத்த உள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
 
இதற்காக ஆந்திராவில் ரூ.1 லட்சம் கோடி முதலீட்டில் உயிரி எரிவாயு  ஆலைகள் நிறுவப்பட உள்ளதாகவும், இதன் மூலம் 3 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகளும், ரூ.60,000 கோடி வருவாயும் கிடைக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
 பிரதமர் மோடியின் தலைமையில் ஆந்திரா ஒரு சொர்ண பூமியாக உருவெடுத்து வருவதாக புகழாரம் சூட்டிய அவர், மாநிலத்தின் வளர்ச்சிப் பணிகளில் தன்னையும் ஒரு அங்கமாக கருதி, ஆந்திராவின் மகனாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
நடுவானில் ஃப்ளைதுபாய் விமானத்தில் நடந்த சம்பவம்.. பைலட் காப்பாற்றப்பட 6 வயது சிறுமி காரணமா?

நாங்க பக்கத்துல இருந்தப்போ ஸ்டாலின் இப்படி பேசல!.. கண்டிக்கிறோம்!. வீரபாண்டியன் பேட்டி...

நாங்க பக்கத்துல இருந்தப்போ ஸ்டாலின் இப்படி பேசல!.. கண்டிக்கிறோம்!. வீரபாண்டியன் பேட்டி...அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் 7 பேர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்துவிட்டனர்.

ஆபாச நிதி.. வன்ம நதி.. வக்கிர நதியை உருவாக்கி ஸ்டாலின்!. விஜய் கண்டனம்!...

ஆபாச நிதி.. வன்ம நதி.. வக்கிர நதியை உருவாக்கி ஸ்டாலின்!. விஜய் கண்டனம்!...நேற்று தாராபுரத்தில் பிரச்சாரம் செய்த திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் அந்த தொகுதி தவெக வேட்பார் பற்றி பேசும்போது சத்யபாமாவுக்கு மற்றொரு பெயர் உண்டு.

8 பெண் அமைச்சர்களா?!. அவரே கன்பியூஸ் ஆயிட்டாரு!.. அண்ணாமலைக்கு என்னாச்சி?..

8 பெண் அமைச்சர்களா?!. அவரே கன்பியூஸ் ஆயிட்டாரு!.. அண்ணாமலைக்கு என்னாச்சி?..2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.

துணை விமானி யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சி!.. கடும் விளைவை சந்திப்பீர்கள்!.. இஸ்ரேல் பிரதமர் எச்சரிக்கை..

துணை விமானி யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சி!.. கடும் விளைவை சந்திப்பீர்கள்!.. இஸ்ரேல் பிரதமர் எச்சரிக்கை..சமீபத்தில் துபாயிலிருந்து இஸ்ரேலுக்கு சென்ற ஃபிளை துபாய் விமானம் 30 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் பறந்துகொண்டிருந்தபோது இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாரை துணை விமானி கத்தியால் குத்தி விமானத்தை கீழே செலுத்தி விபத்தை ஏற்படுத்த முயன்றார்.

ஆபாச பேச்சு.. இப்ப உருவ கேலி!.. முக ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு கடும் எதிர்ப்பு!...

ஆபாச பேச்சு.. இப்ப உருவ கேலி!.. முக ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு கடும் எதிர்ப்பு!...மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் வருகிற 6 தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில் அந்த பிரச்சாரம் சூடு பிடித்திருக்கிறது