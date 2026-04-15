புதன், 15 ஏப்ரல் 2026
  த‌மிழக‌ம்
Last Modified: புதன், 15 ஏப்ரல் 2026 (16:54 IST)

துப்பாக்கி ஏந்தி 50 காவலர்கள்.. 10 ஜீப்பில் பின் தொடர.. விஜய்க்கு பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு!...

vijay
நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். இவர் துவங்கிய தமிழர் வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.. நடக்கவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது.

எனவே, விஜய் பல இடங்களுக்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். அதேநேரம் அவர் மற்ற அரசியல் தலைவர் போல தொடர்ந்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவதில்லை.. ஒருநாள் பிரச்சாரத்தை சென்றால் இரண்டு நாட்கள் ஓய்வெடுக்கிறார்.. பிரச்சாரம் முடிவதற்கு இன்னும் ஒரு வாரமே இருப்பதால் விஜய் சில தொகுதிகளில் மட்டுமே பிரச்சாரம் செய்து முடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..

ஒருபக்கம் விஜய்க்கு வழங்கப்பட்டுள்ள போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த முறை விஜய் சென்னையில் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு முன் அதிகப்படியான ரசிகர்கள் அவர் வீட்டில் முன்பு சூழ்ந்து விட்டனர். இதையடுத்தே தற்போது போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது..

கடந்த முறை பாதுகாப்பில் குறைபாடு என குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிலையில் தற்போது இரண்டு உதவி ஆணையர்கள், 6 ஆய்வாளர்கள், 8 உதவி ஆய்வாளர்கள் என மொத்தம் 50 காவலர்கள் துப்பாக்கி ஏந்தி 10 ஜீப்புகளில் விஜயின் வாகனத்தை பின்தொடர்ந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

டெல்லி ஆட்டோக்களில் டொனால்ட் ட்ரம்ப் படங்கள்: இணையத்தில் வெடித்த விவாதம்!டெல்லியில் ஓடும் ஆட்டோ ரிக்‌ஷாக்கள் சிலவற்றில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப்பின் உருவப்படங்கள் ஒட்டப்பட்டிருப்பது போன்ற புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

180 சிறுமிகளின் வாழ்க்கையை கெடுத்த 19 வயது இளைஞன்.. புல்டோசர் வைத்து இடிக்கப்பட்ட குற்றவாளி வீடு..!மகாராஷ்டிர மாநிலம் அமராவதி மாவட்டத்தில், 180-க்கும் மேற்பட்ட சிறுமிகளை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட 19 வயது இளைஞன் அயன் அகமது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மீண்டும் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒப்புக்கொண்ட அமெரிக்கா - ஈரான்.. 40 நாடுகள் கொடுத்த அழுத்தமா?மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே நிலவும் மோதல் போக்கு, உலக அளவில் பெரும் பொருளாதார பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் இஸ்லாமாபாத்தில் நடைபெற்ற அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததால், வர்த்தக ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை இரு நாடுகளும் முற்றுகையிட்டுள்ளன.

வீட்டில் படித்துக்கொண்டிருந்த கல்லூரி மாணவியை வெட்டிய 3 பேர்!.. திருவள்ளூரில் அதிர்ச்சி...திருவள்ளூர் மீஞ்சூரில் மொட்டை மாடியில் படித்துக் கொண்டிருந்த கல்லூரி மாணவியை மூன்று பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் சரமாரியாக வெட்டிய சம்பவம் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

இந்தியா ‘இந்து’ நாடு அல்ல!. அந்த வார்த்தையில் அர்த்தமே இல்லை!.. கொளுத்திப்போட்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி!...இந்து என்கிற வார்த்தையிலிருந்துதான் இந்தியா என்கிற பெயர் உருவானதாக சில சொல்வார்கள். ஆனால் அதுவெல்லாம் உண்மையா என்பது யாருக்கும் தெரியாது..

