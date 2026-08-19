மாணவர் போராட்டம் எதிரொலி: திரும்ப பெறப்பட்ட கல்லூரி கல்வி ஆணையர் சுற்றறிக்கை..
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் இளைஞர்கள், இடதுசாரி மற்றும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் ஜனதா கட்சி நடத்தும் போராட்டங்களில் பங்கேற்பதைத் தடுக்க வேண்டும் என்று கல்லூரி கல்வி இயக்குநர் அலுவலகம் சார்பில் சுற்றறிக்கை ஒன்று அனுப்பப்பட்டிருந்தது. இந்த போராட்டம் மற்றும் கிளர்ச்சிகளில் மாணவர்கள் ஈடுபடுவதை தடுக்கும் வகையில் உயர்கல்வித்துறை, காவல் துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் இணைந்து ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அந்த உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த சுற்றறிக்கை சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி, பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. ஜனநாயக நாட்டில் மாணவர்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபடுவதை தடுப்பது அடிப்படை உரிமைகளை பறிக்கும் செயல் என்று பலரும் விமர்சித்தனர். மாணவர் அமைப்புகள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் இந்த உத்தரவுக்கு தங்கள் கடும் கண்டனங்களை பதிவு செய்தனர்.
மாணவர்களின் ஜனநாயக உரிமைகளை நசுக்கும் வகையில் உள்ள இந்த சுற்றறிக்கையை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என்று கல்லூரி மாணவர் அமைப்புகள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
மாணவர்களின் கடுமையான எதிர்ப்பையும் விமர்சனங்களையும் தொடர்ந்து, கல்லூரி கல்வி ஆணையர் தனது முந்தைய உத்தரவை திரும்பப் பெறுவதாக அறிவித்தார். இந்த அறிவிப்பு மாணவர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் மத்தியில் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஜனநாயக கடமைகளில் ஈடுபட மாணவர்களுக்கு இருக்கும் உரிமை, இந்த விவகாரத்தின் மூலம் மீண்டும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva