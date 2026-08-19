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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (13:47 IST)

முதல்வர் விஜய் அறிவித்த மகப்பேறு விடுப்பு திட்டம்.. கார்த்தி சிதம்பரம் எதிர்ப்பு...

Tamil Nadu Government
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (13:47 IST)
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தமிழக அரசு பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு மூன்றாவது குழந்தைக்கு ஒரு வருடம் அதாவது 365 நாட்கள் மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கப்படும் என்று அண்மையில் அறிவித்துள்ளது. இதற்கு காங்கிரஸ் எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். 
 
மூன்றாவது குழந்தையை பெற அரசு ஊக்கமளிக்கக் கூடாது என்றும், குடும்பங்களுக்கு அத்தகைய மூன்றாவது குழந்தையை தாங்கும் அளவுக்கு வளங்கள் இருக்கிறதா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். மேலும், மகப்பேறு விடுப்பு வரவேற்கத்தக்கது என்றாலும், அதற்கு இணையாக தந்தைக்கான விடுப்பு குறித்தும் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று அவர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
 
இதற்கு முன்பு, இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளை கொண்ட பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு 12 வாரங்கள் மட்டுமே முழு சம்பளத்துடன் கூடிய விடுப்பு வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது இந்த விதியை மாற்றி, முதல் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு வழங்குவது போலவே மூன்றாவது குழந்தைக்கும் முழுமையாக 365 நாட்கள் விடுப்பு வழங்கப்படும் என மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் டி. சரத்குமார் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார். 
 
சமூக நலன் மற்றும் பெண்களின் மேம்பாட்டைக் கருத்தில் கொண்டே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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