காதல் தோல்வி!.. போலீஸ் நம்ப மாட்றாங்க!.. விஜயை திரும்பி பார்க்க வைத்த எம்.எல்.ஏ!...
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட பெரும்பாலான வேட்பாளர்கள் அரசியலுக்கு புதியவர்கள். விஜய் தனது விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் பல வருடங்களாக செயல்பட்டுவந்த நிர்வாகிகளுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட சீட் கொடுத்தார். அதில், பலரும் வெற்றி பெற்று சட்டசபைக்கு சென்றுள்ளனர். தவெகவுக்கு 108 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களில் பெரும்பாலானோர் முதன்முறையாக வெற்றி பெற்றவர்கள். எனவே, சட்டசபையில் எப்படி பேசுவது என தெரியாமலும் இருக்கிறார்கள்.
இன்று சட்டசபையில் பேசிய முதல்வர் விஜய் அனைத்து எம்.எல்.ஏக்களுக்கும் தொகுதிக்கு சென்றுவர கார் கொடுப்பதாக கூறினார். மேலும், கார் பராமரிப்புக்கு மாதம் 75 ஆயிரமும், உதவியாளரை வைத்துகொள்வதற்கு மாதம் ரூ.25 ஆயிரமும் கொடுக்கப்படும் என அறிவித்தார்.
இதற்குக் நன்றி தெரிவித்து பேசிய தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் தவெக எம்.எல்.ஏ சபரி ஐங்கரன் ‘நான் ஜாலியாக ஒன்று சொல்கிறேன். கல்லூரியில் படிக்கும் போது எனக்கு காதல் தோல்வி. வேலை இல்லை.. காரும் இல்லை. இப்போது முதல்வர் வேலையும் கொடுத்து காரும் கொடுத்திருக்கிறார். நான் ரயிலில்தான் சட்டசபைக்கு வருகிறேன். ஆட்டோவில் உள்ளே வரும்போது போலீசார் என்னை தடுத்து நிறுத்தி ‘நீங்கள் யார்?’ என கேட்பார்கள்.
நான் எம்.எல்.ஏ என்று சொன்னால் நம்பமாட்டார்கள். ஐடி கார்டை காட்டிவிட்டுதன் உள்ளே வருகிறேன்’ என அவர் பேச அனைத்து எம்.எல்.ஏக்களும் சிரித்துவிட்டனர். அவர் அப்படி பேசவே முதலமைச்சர் விஜய் அவரை திரும்பி பார்த்து புன்னகைத்தார்.
இதற்குக் நன்றி தெரிவித்து பேசிய தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் தவெக எம்.எல்.ஏ சபரி ஐங்கரன் ‘நான் ஜாலியாக ஒன்று சொல்கிறேன். கல்லூரியில் படிக்கும் போது எனக்கு காதல் தோல்வி. வேலை இல்லை.. காரும் இல்லை. இப்போது முதல்வர் வேலையும் கொடுத்து காரும் கொடுத்திருக்கிறார். நான் ரயிலில்தான் சட்டசபைக்கு வருகிறேன். ஆட்டோவில் உள்ளே வரும்போது போலீசார் என்னை தடுத்து நிறுத்தி ‘நீங்கள் யார்?’ என கேட்பார்கள்.
நான் எம்.எல்.ஏ என்று சொன்னால் நம்பமாட்டார்கள். ஐடி கார்டை காட்டிவிட்டுதன் உள்ளே வருகிறேன்’ என அவர் பேச அனைத்து எம்.எல்.ஏக்களும் சிரித்துவிட்டனர். அவர் அப்படி பேசவே முதலமைச்சர் விஜய் அவரை திரும்பி பார்த்து புன்னகைத்தார்.