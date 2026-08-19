9 மாதங்களுக்கு பின் மனைவி, சகோதரியை பார்த்த இம்ரான்கான்.. கட்சி தொண்டர்கள் நிம்மதி..
பாகிஸ்தான் உச்ச நீதிமன்றம் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை தனியார் மருத்துவமனைக்கு மருத்துவ பரிசோதனைக்காக அழைத்துச் செல்ல உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும், அவரது குடும்பத்தினரை வாரந்தோறும் சந்திக்கவும், மகன்களிடம் தொலைபேசியில் பேசவும் சிறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த உத்தரவை தொடர்ந்து, ஒன்பது மாதங்களுக்கு பிறகு இம்ரான் கானை அவரது மனைவியும், சகோதரியும் ஆடியலா சிறையில் சந்தித்து பேசினர். இம்ரானின் உடல்நிலை குறித்து அவரது குடும்பத்தினர் நீண்ட காலமாக எழுப்பிய கவலைகளின் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
இம்ரானின் கட்சி இந்த தீர்ப்பை வரவேற்றுள்ள நிலையில், அரசு தரப்பு இதற்கு மறுஆய்வு மனு தாக்கல் செய்ய போவதாக தெரிவித்துள்ளது. நீதிமன்றத்தின் இந்த அதிரடி உத்தரவு அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva