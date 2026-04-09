வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026 (16:30 IST)

காரைக்குடியில் நாளை விஜய் பிரச்சாரம்!.. மரங்களுக்கு Z+ பாதுகாப்பு!. இது புதுசா இருக்கு!...

vijay
தலைவர் விஜய் ஒரு பிரபலமான நடிகராக இருப்பதால் அவருக்கென பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருக்கிறது.. விஜய் எங்கு சென்றாலும் அவரை பார்க்க ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களும், பொதுமக்களும் கூடி விடுகிறார்கள்.. இதனால் போலீசாரால் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை இருக்கிறது.

அதேநேரம் கரூருக்கு விஜய் சென்றபோது பல ஆயிரம் பேர் கூடியதால் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்த பின் விஜய் எங்கு சென்றாலும் போலீசார் பல கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறார்கள். தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் விஜய் பல ஊர்களுக்கும் சென்ற பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். நேற்று கூட திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி பகுதியில் அவர் பிரச்சாரம் செய்தார். அப்போதும் ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடிவிட்டனர்.. இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் ஏற்கனவே இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ஒருபக்கம் விஜய் சாலையில் வரும்போது அவரை பார்ப்பதற்காக மரங்கள் மற்றும் மின் பிளாட்பார்ம் ஆகியவற்றின் மீது ஏறி கூட அவரின் ரசிகர்கள் நிற்கிறார்கள். இது பார்ப்பவர்களுக்கு ஆபத்தாக இருந்தாலும் அவர்கள் அதற்கெல்லாம் பயப்படுவதில்லை
. விஜய் நாளை காரைக்குடியில் பிரச்சாரம் செய்யவிருக்கிறார். இதைத்தொடர்ந்து அவர் பிரச்சாரம் செய்யும் பகுதியில் உள்ள மரங்களுக்கு போலீசார் தடுப்பு போட்டு மூடியிருக்கிறார்கள்.. இந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இந்த வீடியோவை திமுக ஆதரவாளர்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து விஜய் வருவதால் மரங்களுக்கு Z+ பாதுகாப்பு என நக்கலடித்து வருகிறார்கள்.

பேசினா சும்மா விடுவாங்களா!.. சுந்தர்.சி. மீது பண மோசடி புகார்.. அரசியலுக்கு வந்தா இப்படித்தான்!..

பேசினா சும்மா விடுவாங்களா!.. சுந்தர்.சி. மீது பண மோசடி புகார்.. அரசியலுக்கு வந்தா இப்படித்தான்!..தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் சுந்தர்.சி. ஒரு கட்டத்தில் நடிகராக மாறி பல திரைப்படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார்..

இனி அமெரிக்கா, கனடா வேனாம்.. அயர்லாந்துக்கு ரூட்டை மாற்றிய இந்திய மாணவர்கள்..!

இனி அமெரிக்கா, கனடா வேனாம்.. அயர்லாந்துக்கு ரூட்டை மாற்றிய இந்திய மாணவர்கள்..!உலகளாவிய உயர்கல்வி தேர்வுகளில் இந்திய மாணவர்களின் முன்னுரிமை மாறி வருவதை உணர்த்தும் வகையில், 2024-ம் ஆண்டில் அயர்லாந்து நாட்டில் பயில விரும்பும் இந்திய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 38 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக புதிய அறிக்கை ஒன்று தெரிவிக்கிறது. அதே வேளையில், வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பயிலும் இந்திய மாணவர்களின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை சுமார் 15 சதவீதம் குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

1,200 சிலிண்டர்களை கறுப்புச்சந்தையில் விற்ற எல்பிஜி ஊழியர்? உண்மை வெளிவந்ததும் தற்கொலை முயற்சி..!

1,200 சிலிண்டர்களை கறுப்புச்சந்தையில் விற்ற எல்பிஜி ஊழியர்? உண்மை வெளிவந்ததும் தற்கொலை முயற்சி..!மகாராஷ்டிர மாநிலம் தாராஷிவ் மாவட்டத்தில் உள்ள துல்ஜாபூர் தாலுகாவில், ஹெச்பி எரிவாயு விநியோகஸ்தர் ஒருவர் நேரலை வீடியோ கான்பரன்ஸ் கூட்டத்தின் போதே தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜயை கண்டு அலறும் தலீவர்!.. கதறுங்க தலீவரே!.. புளூசட்டமாறன் நக்கல்...

விஜயை கண்டு அலறும் தலீவர்!.. கதறுங்க தலீவரே!.. புளூசட்டமாறன் நக்கல்...நடிகர் ரஜினிகாந்த் சமீபத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது ‘நடிகர்கள் பின்னால் இளைஞர்கள் செல்லக்கூடாது..

நின்று போன ஸ்மிருதி மந்தனா திருமணம் மீண்டும் நடக்க போகிறதா? இரு குடும்பத்தினர் சந்திப்பு?

நின்று போன ஸ்மிருதி மந்தனா திருமணம் மீண்டும் நடக்க போகிறதா? இரு குடும்பத்தினர் சந்திப்பு?இந்திய கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் இசையமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சல் ஆகியோரது குடும்பத்தினர் மும்பையில் உள்ள உணவகம் ஒன்றில் சந்தித்துக்கொண்ட வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com