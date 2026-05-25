தொடர்புடைய செய்திகள்
- ஆதவை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ சரவணன்!.. தவெகவில் இணைகிறாரா?...
- ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவில் இணைகிறார்களா? திருச்சி கிழக்கு உள்பட நான்கிலும் வெற்றி பெற்றால் 111..
- 3 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா .. 4 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலா?
- உதயநிதி படத்தை கமல்ஹாசன் தயாரிக்கின்றாரா? எப்போது படப்பிடிப்பு?
- மேகதாது அணை விவகாரம்: முதலமைச்சர் விஜய் அவசர ஆலோசனை!
இந்த கண்றாவியை பார்க்கத்தான் மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்தார்களா?!.. முக ஸ்டாலின் ஆவேசம்...
திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய அரசியல் கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவளித்ததால் அந்தக் கட்சி தற்போது ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறது. அதோடு அந்த கட்சிகளில் கம்யூனிஸ்ட் தவிர மற்ற கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவையில் இடமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இதனால், திமுக கடும் கோபத்தில் இருக்கிறது. ஏனெனில் அடுத்தடுத்த தேர்தலில் அவர்கள் திமுகவுடன் கூட்டணி வைப்பார்களா என்பதே கேள்விக்குறியாக மாறியிருக்கிறது. அப்படியே அவர்கள் திமுக கூட்டணிக்கு போனாலும் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் நிச்சயம் பங்கு கேட்பார்கள் என்பதால் திமுகவுகு நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கிறது.
ஒருபக்கம், சி.வி. சண்முகம் மற்றும் எஸ்பி வேலுமணி அணியில் இருந்த அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் சத்தியபாமா, மரகதம் குமரவேல், ஜெயக்குமார் ஆகிய மூவரும் இன்று தங்களின் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை சந்தித்து தங்களை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டனர்.
இந்நிலையில், திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் இதை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இது தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் அவர் பதிவிட்டுள்ளதாவது:
‘‘குதிரை வேக’த்தில் நடக்கும் ‘குதிரை பேரம்’!
Scene 1: பெரும்பான்மை இல்லாத நிலையில், தி.மு.க. கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களிடம் ஆதரவு கேட்பது.
Scene 2: நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அ.தி.மு.க.வின் ஒரு அணியை ஆதரவாக வாக்களிக்க விலை பேசுவது. அ.ம.மு.க. உறுப்பினரையும் கொசுறு வாங்குவது.
Scene 3: அ.தி.மு.க. உறுப்பினர்கள் சிலரைப் பதவி விலகச் செய்து, தலைமைச் செயலகத்தில் வைத்தே தன் கட்சியில் இணைப்பது.
இந்த கண்றாவிக் காட்சிகளைப் பார்க்கத்தான் மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்தார்களா?
‘தூயசக்தி’ என்று சுயதம்பட்டம் அடித்தவர்கள், ‘துயரசக்தி’ என அம்பலப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
NDA ஆதரவைக் கோராமல் இருந்தால் மட்டுமே ஆதரவு எனச் சொல்லிக் கடிதம் அளித்துவிட்டு, இப்போது நடக்கும் காட்சிகளை அமைச்சரவையில் இருந்து இரசித்து விசிலடிக்கும் காங்கிரசின் போலி பா.ஜ.க. எதிர்ப்பும் பல்லிளிக்கிறது’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
இதனால், திமுக கடும் கோபத்தில் இருக்கிறது. ஏனெனில் அடுத்தடுத்த தேர்தலில் அவர்கள் திமுகவுடன் கூட்டணி வைப்பார்களா என்பதே கேள்விக்குறியாக மாறியிருக்கிறது. அப்படியே அவர்கள் திமுக கூட்டணிக்கு போனாலும் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் நிச்சயம் பங்கு கேட்பார்கள் என்பதால் திமுகவுகு நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கிறது.
ஒருபக்கம், சி.வி. சண்முகம் மற்றும் எஸ்பி வேலுமணி அணியில் இருந்த அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் சத்தியபாமா, மரகதம் குமரவேல், ஜெயக்குமார் ஆகிய மூவரும் இன்று தங்களின் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை சந்தித்து தங்களை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டனர்.
‘‘குதிரை வேக’த்தில் நடக்கும் ‘குதிரை பேரம்’!
Scene 1: பெரும்பான்மை இல்லாத நிலையில், தி.மு.க. கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களிடம் ஆதரவு கேட்பது.
Scene 2: நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அ.தி.மு.க.வின் ஒரு அணியை ஆதரவாக வாக்களிக்க விலை பேசுவது. அ.ம.மு.க. உறுப்பினரையும் கொசுறு வாங்குவது.
Scene 3: அ.தி.மு.க. உறுப்பினர்கள் சிலரைப் பதவி விலகச் செய்து, தலைமைச் செயலகத்தில் வைத்தே தன் கட்சியில் இணைப்பது.
இந்த கண்றாவிக் காட்சிகளைப் பார்க்கத்தான் மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்தார்களா?
‘தூயசக்தி’ என்று சுயதம்பட்டம் அடித்தவர்கள், ‘துயரசக்தி’ என அம்பலப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு..
இந்த கண்றாவியை பார்க்கத்தான் மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்தார்களா?!.. முக ஸ்டாலின் ஆவேசம்...
ஆதவை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ சரவணன்!.. தவெகவில் இணைகிறாரா?...
ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவில் இணைகிறார்களா? திருச்சி கிழக்கு உள்பட நான்கிலும் வெற்றி பெற்றால் 111..
தமிழக அரசியல் களத்தில் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு மாபெரும் திருப்பமாக, பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவை சேர்ந்த 3 முக்கிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை அதிரடியாக ராஜினாமா செய்துள்ளனர். தாராபுரம் தொகுதி எம்எல்ஏ சத்தியபாமா, மதுராந்தகம் தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல் மற்றும் பெருந்துறை தொகுதி எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார் ஆகிய மூவருமே தங்களது பதவிகளைத் துறந்தவர்கள் ஆவர்.
ஆர்டிஇ திட்டத்தில் தனியார் பள்ளிகள் முறைகேடு: தவெக அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமா?
ஏழை மற்றும் பின்தங்கிய நலிவடைந்த பிரிவை சேர்ந்த மாணவர்கள் தனியார் பள்ளிகளில் இலவசமாக கல்வி பயிலும் நோக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகளால் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் (RTE) கொண்டுவரப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 25 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் சேர்க்கப்படும் மாணவர்களிடம், புத்தகங்கள் மற்றும் சீருடைகளுக்கான குறைந்தபட்ச தொகையாக ரூ. 2,500 முதல் ரூ. 3,000 வரை மட்டுமே வசூலிக்கப்பட வேண்டும் என்பது விதிமுறை.