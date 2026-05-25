தொடர்புடைய செய்திகள்
- ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவில் இணைகிறார்களா? திருச்சி கிழக்கு உள்பட நான்கிலும் வெற்றி பெற்றால் 111..
- 3 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா .. 4 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலா?
- உதயநிதி படத்தை கமல்ஹாசன் தயாரிக்கின்றாரா? எப்போது படப்பிடிப்பு?
- மேகதாது அணை விவகாரம்: முதலமைச்சர் விஜய் அவசர ஆலோசனை!
- தவெக ஆட்சி நீடிக்க ஸ்டாலின் சாமி வேண்டிக்கொள்ள வேண்டும்: அமைச்சர் அருண் ராஜ் அதிரடி!
ஆதவை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ சரவணன்!.. தவெகவில் இணைகிறாரா?...
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகள் வெற்றி பெற்று காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. அதோடு தொடர் தோல்வி காரணமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையின் மீது அதிருப்தியில் இருக்கும் சிவி சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையிலான 24 எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவை ஆதரிப்பதாக அறிவித்தனர்.
மேலும் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் சட்டசபையில் கொண்டு வந்த நம்பிக்கை தீர்மானத்திலும் அவர்கள் விஜய்க்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இந்நிலையில்தான் எஸ்பி வேலுமணி அணியில் இருந்தவர்களும், அதிமுக எம்.எல்.ஏ-வுமான தாராபுரம் தொகுதி எம்எல்ஏ சத்தியபாமா, மதுராந்தகம் எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல் மற்றும் பெருந்துறை எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார் ஆகிய மூவரும் இன்று தங்களின் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை சந்தித்து தங்களை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டனர்.
இது அதிமுகவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ சரவணன் தற்போது ஆதவ அர்ஜுனாவை சந்தித்து பேசி வருகிறார். எனவே விரைவில் அவரும் தவெகவில் இணைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. அதிமுகவிலிருந்து பலரும் தவெக பக்கம் வருவது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
மேலும் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் சட்டசபையில் கொண்டு வந்த நம்பிக்கை தீர்மானத்திலும் அவர்கள் விஜய்க்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இந்நிலையில்தான் எஸ்பி வேலுமணி அணியில் இருந்தவர்களும், அதிமுக எம்.எல்.ஏ-வுமான தாராபுரம் தொகுதி எம்எல்ஏ சத்தியபாமா, மதுராந்தகம் எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல் மற்றும் பெருந்துறை எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார் ஆகிய மூவரும் இன்று தங்களின் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை சந்தித்து தங்களை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டனர்.
இது அதிமுகவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ சரவணன் தற்போது ஆதவ அர்ஜுனாவை சந்தித்து பேசி வருகிறார். எனவே விரைவில் அவரும் தவெகவில் இணைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. அதிமுகவிலிருந்து பலரும் தவெக பக்கம் வருவது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு..
இந்த கண்றாவியை பார்க்கத்தான் மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்தார்களா?!.. முக ஸ்டாலின் ஆவேசம்...
ஆதவை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ சரவணன்!.. தவெகவில் இணைகிறாரா?...
ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவில் இணைகிறார்களா? திருச்சி கிழக்கு உள்பட நான்கிலும் வெற்றி பெற்றால் 111..
தமிழக அரசியல் களத்தில் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு மாபெரும் திருப்பமாக, பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவை சேர்ந்த 3 முக்கிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை அதிரடியாக ராஜினாமா செய்துள்ளனர். தாராபுரம் தொகுதி எம்எல்ஏ சத்தியபாமா, மதுராந்தகம் தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல் மற்றும் பெருந்துறை தொகுதி எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார் ஆகிய மூவருமே தங்களது பதவிகளைத் துறந்தவர்கள் ஆவர்.
ஆர்டிஇ திட்டத்தில் தனியார் பள்ளிகள் முறைகேடு: தவெக அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமா?
ஏழை மற்றும் பின்தங்கிய நலிவடைந்த பிரிவை சேர்ந்த மாணவர்கள் தனியார் பள்ளிகளில் இலவசமாக கல்வி பயிலும் நோக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகளால் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் (RTE) கொண்டுவரப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 25 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் சேர்க்கப்படும் மாணவர்களிடம், புத்தகங்கள் மற்றும் சீருடைகளுக்கான குறைந்தபட்ச தொகையாக ரூ. 2,500 முதல் ரூ. 3,000 வரை மட்டுமே வசூலிக்கப்பட வேண்டும் என்பது விதிமுறை.