புதன், 8 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 8 ஏப்ரல் 2026 (16:48 IST)

விஜய் வெளியே வந்தால் துர்மரணம் நிகழும்!.. பிரபல ஜோதிகர் பகீர் பேட்டி!....

நடிகர் விஜய் தற்போது அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார். கரூருக்கு மக்களை சந்திப்பதற்காக அவர் சென்ற போது அவரை பார்ப்பதற்காக பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியதில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு அதில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள், வயதானவர்கள் என 41 பேர் உயிரிழந்து விட்டனர். இந்த சம்பவம் விஜயின் அரசியல் வாழ்க்கைக்கும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும் கரும்புள்ளியாக அமைந்தது..

இதிலிருந்து விஜய் மீளவே இரண்டு மாதங்கள் ஆனது. அதேநேரம் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சென்று விஜய் ஆறுதல் சொல்லவில்லை என்கிற புகார் அவர் மீது எழுந்தது. அதன்பின் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை சென்னைக்கு வரவழைத்து நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் சொன்னதோடு ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் 20 லட்ச ரூபாய் நிதியுதவி அளித்தார் விஜய்..

கரூரில் மட்டுமல்ல.. விஜய் கட்சி துவங்கி தவெகவின் முதல் மாநாடு விழுப்புரம் விக்கிரவாண்டியில் நடந்தபோதும் 2 வாலிபர்கள் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தனர்.
அதேபோல் தஞ்சாவூரில் விஜயின் வாகனத்திற்கு அருகே பைக்கில் சென்ற ஒரு கல்லூரி மாணவர் கீழே விழுந்து இரண்டு வாரங்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த கல்லூரி மாணவர் உயிரிழந்தார். சேலத்தில் விஜய் கலந்துகொண்ட தவெக பொதுக்கூடத்தில் வெயில் தாங்க முடியாமல் மயங்கி விழுந்து சூரஜ் என்கிற வட மாநில தொழிலாளி உயிரிழந்தார்.
எனவேதான் விஜய் செல்லும் பொதுக்கூட்டங்களுக்கும், பிரச்சாரக் கூட்டங்களுக்கும் போலீசார் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில், பிரபல ஜோதிடர் ஷெல்வி தாமோதரன் ஊடகம் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் ‘ விஜயின் அரசியல் வருகை ண்டிப்பாக தேர்தலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதேநேரம் எல்லா ஊர்களுக்கும் சென்று திறந்த வெளியில் ஒரு மீட்டிங் பேசுவதுதான் மக்களுக்கு பாதுகாப்பாக அமையும். விஜய் வாகனம் வெளியே வந்தாலே துர் மரணங்கள் தொடரும்.. அதை தடுக்கவே முடியாது.. அந்த அளவுக்கு விஜயின் ஜாதகம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது’ என்று கூறி பீதியை கிளப்பியிருக்கிறார்.

பிளிங்கிட், இன்ஸ்டாமார்ட் டெலிட் செய்தேன்.. மனநிம்மதி, உடல் ஆரோக்கியம் கிடைத்தது: இளம்பெண்ணின் பதிவு வைரல்

பிளிங்கிட், இன்ஸ்டாமார்ட் டெலிட் செய்தேன்.. மனநிம்மதி, உடல் ஆரோக்கியம் கிடைத்தது: இளம்பெண்ணின் பதிவு வைரல்நவீன காலத்தின் அதீத வசதிகளான பிளிங்கிட் மற்றும் இன்ஸ்டாமார்ட் போன்ற செயலிகளை ஒரு மாதம் பயன்படுத்தாமல் தவிர்த்ததன் மூலம், எனது பணம் மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்பட்ட ஆச்சரியமான மாற்றங்களை நான் உணர்ந்தேன். இந்த செயலிகள் வெறும் 10 நிமிடங்களில் பொருட்களை கொண்டு வந்து சேர்த்தாலும், அவை நம்மை தேவையில்லாத பொருட்களை வாங்க தூண்டுகின்றன என்று இளம்பெண் ஒருவர் தனது சமூக வலைத்தளத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

1040 கோடி முதல் 88 கோடி வரை சொத்துக்கணக்கு!.. பணக்கார வேட்பாளர்கள் யார் யார்?..

1040 கோடி முதல் 88 கோடி வரை சொத்துக்கணக்கு!.. பணக்கார வேட்பாளர்கள் யார் யார்?..தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிற 23ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவிருக்கிறது

சாத்தான்குளம் வழக்கில் 9 காவலர்களுக்கு மரண தண்டனை.. பெண் காவலரின் வாக்குமூலம் தான் காரணமா?

சாத்தான்குளம் வழக்கில் 9 காவலர்களுக்கு மரண தண்டனை.. பெண் காவலரின் வாக்குமூலம் தான் காரணமா?சாத்தான்குளம் தந்தை-மகன் மரண வழக்கில், ஒன்பது காவலர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்புக்கு தலைமை காவலர் ரேவதியின் துணிச்சலான சாட்சியமே முதுகெலும்பாக அமைந்தது.

கல்லூரியில் அரியர் வைத்தவருக்கு கூகுள், மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனங்களில் வேலை.. எப்படி நடந்தது?

கல்லூரியில் அரியர் வைத்தவருக்கு கூகுள், மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனங்களில் வேலை.. எப்படி நடந்தது?கல்லூரி காலத்தில் ஒரு பாடத்தில் தோல்வியடைந்த இந்திய மென்பொருள் பொறியாளர் ஒருவர், இன்று கூகுள், மைக்ரோசாப்ட் போன்ற உலகின் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்புகளை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

இந்தியாவின் முதல் கடல் விமானம்.. நீரில் இருந்து கிளம்பலாம்.. நீரில் தரையிறக்கலாம்..

இந்தியாவின் முதல் கடல் விமானம்.. நீரில் இருந்து கிளம்பலாம்.. நீரில் தரையிறக்கலாம்..இந்தியாவின் வான்வழி போக்குவரத்து துறையில் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வாக, ரிஷிகேஷில் உள்ள கங்கா தடுப்பணையில் நாட்டின் முதல் வணிகரீதியான கடல் விமானத்தின் சோதனை ஓட்டம் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது.

