  4. Three AIADMK MLAs Resign and Meet Speaker, Set to Join CM Vijay's TVK Party Soon
ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவில் இணைகிறார்களா? திருச்சி கிழக்கு உள்பட நான்கிலும் வெற்றி பெற்றால் 111..

Publish: Mon, 25 May 2026 (16:59 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (16:56 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு மாபெரும் திருப்பமாக, பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவை சேர்ந்த 3 முக்கிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை அதிரடியாக ராஜினாமா செய்துள்ளனர். தாராபுரம் தொகுதி எம்எல்ஏ சத்தியபாமா, மதுராந்தகம் தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல் மற்றும் பெருந்துறை தொகுதி எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார் ஆகிய மூவருமே தங்களது பதவிகளைத் துறந்தவர்கள் ஆவர்.
 
அதிமுகவின் முக்கிய புள்ளியான எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்களாக கருதப்படும் இவர்கள் மூவரும், இன்று சென்னை தலைமை செயலகத்தில் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரை நேரில் சந்தித்து தங்களது முறைப்படியான ராஜினாமா கடிதங்களை அளித்தனர். 
 
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மூவரும் முறைப்படி ராஜினாமா கடிதம் அளித்துள்ளனர். இன்று மாலைக்குள் அதுகுறித்து ஆய்வு செய்து ராஜினாமா ஏற்பு விவரம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
 
இவர்கள் மூவரும் விரைவில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் தங்களை விமரிசையாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொள்ள உள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனவே திருச்சி கிழக்கு உள்பட நான்கு தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த நான்கிலும் தவெக வெற்றி பெற்றால் அதன் எண்ணிக்கை 111 ஆகிவிடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
