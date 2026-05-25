தொடர்புடைய செய்திகள்
- 3 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா .. 4 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலா?
- செங்கோட்டையனை அடுத்து மேலும் 12 பேர் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கம்.. ஈபிஎஸ் அதிரடி..!
- செங்கோட்டையன் நடத்தும் கூட்டத்தில் பங்கேற்பேன்.. சத்தியபாமா அறிவிப்பு: உடைகிறதா ஈபிஎஸ் அதிமுக..!
- ஆர்டிஇ திட்டத்தில் தனியார் பள்ளிகள் முறைகேடு: தவெக அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமா?
- தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டாஸ்மாக் கடையை திறக்கமாட்டோம்!.. ஊழியர்கள் போராட்டம்!..
ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவில் இணைகிறார்களா? திருச்சி கிழக்கு உள்பட நான்கிலும் வெற்றி பெற்றால் 111..
தமிழக அரசியல் களத்தில் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு மாபெரும் திருப்பமாக, பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவை சேர்ந்த 3 முக்கிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை அதிரடியாக ராஜினாமா செய்துள்ளனர். தாராபுரம் தொகுதி எம்எல்ஏ சத்தியபாமா, மதுராந்தகம் தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல் மற்றும் பெருந்துறை தொகுதி எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார் ஆகிய மூவருமே தங்களது பதவிகளைத் துறந்தவர்கள் ஆவர்.
அதிமுகவின் முக்கிய புள்ளியான எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்களாக கருதப்படும் இவர்கள் மூவரும், இன்று சென்னை தலைமை செயலகத்தில் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரை நேரில் சந்தித்து தங்களது முறைப்படியான ராஜினாமா கடிதங்களை அளித்தனர்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மூவரும் முறைப்படி ராஜினாமா கடிதம் அளித்துள்ளனர். இன்று மாலைக்குள் அதுகுறித்து ஆய்வு செய்து ராஜினாமா ஏற்பு விவரம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
இவர்கள் மூவரும் விரைவில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் தங்களை விமரிசையாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொள்ள உள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனவே திருச்சி கிழக்கு உள்பட நான்கு தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த நான்கிலும் தவெக வெற்றி பெற்றால் அதன் எண்ணிக்கை 111 ஆகிவிடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Siva
தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டாஸ்மாக் கடையை திறக்கமாட்டோம்!.. ஊழியர்கள் போராட்டம்!..
3 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா .. 4 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலா?
வாக்குச்சீட்டு முறையில் தேர்தலை நடத்த தடை விதிக்க முடியாது. சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி அனுமதி..!
பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நாளை நகராட்சி அமைப்புகளுக்கான உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இந்த தேர்தலில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பதிலாக வாக்குச்சீட்டு முறையை பயன்படுத்த பஞ்சாப் மாநில தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்தது. இந்த முடிவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவசர மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
பொது இடங்களில் தொழுகை, குர்பானிக்கு தடை: உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிரடி உத்தரவு!
வரும் மே 28-ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், உத்தர பிரதேசத்தில் மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு பல கடுமையான உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கவும் இந்த 10 முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.