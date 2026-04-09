வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026 (16:53 IST)

வெயில்ல நீக்காதீங்கப்பா!.. சீமானுக்காக அழுத இளம்பெண்!. வைரல் வீடியோ..

சினிமா துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர் சீமான். சில திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார்.. அரசியலில் ஆர்வம் ஏற்பட்டதால் நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை 15 வருடங்களுக்கு முன்பே துவங்கினார். திராவிட கட்சிகளான திமுக, அதிமுக போன்ற கட்சிகளை எதிர்த்து தமிழ் தேசியத்தை முன்வைக்கிறார் சீமான்.

கட்சி துவங்கியதிலிருந்து திராவிட கட்சிகளை கடுமையாக விமர்சனமும் செய்து வருகிறார். தற்போதுள்ள தமிழக அரசியல் தலைவர்களில் துண்டு சீட்டை பார்க்காமல், எழுதி வைத்ததை படிக்காமல் எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் வார்த்தை பிசிறாமல் பேசும் ஒரே அரசியல் தலைவர் சீமான் மட்டுமே..

இதனால் மாற்றத்தை விரும்புவர்கள் சீமானின் ஆதரவாளராக மாறிவிட்டார்கள். கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது கூட நாம் தமிழர் கட்சிக்கு 8 சதவீத வாக்குகள் கிடைத்தது.
மேலும் கட்சி துவங்கியதிலிருந்தே எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்காமல் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறார் சீமான்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் 234 தொகுதிகளிலும் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்து களமிறங்குகிறது.
தற்போது சீமான் பல தொகுதிகளிலும் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். இந்நிலையில், சீமான் சுடும் வெயிலில் பிரச்சாரம் செய்தபோது ‘நீங்க வெயிலில் நிக்காதீங்கப்பா’ என ஒரு இளம் பெண் அவரை பார்த்து அழுத போது ‘நான் உனக்காகதான் நிக்குறேன்.. நீ அழாத’ என சீமான் அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.


காரைக்குடியில் நாளை விஜய் பிரச்சாரம்!.. மரங்களுக்கு Z+ பாதுகாப்பு!. இது புதுசா இருக்கு!...தலைவர் விஜய் ஒரு பிரபலமான நடிகராக இருப்பதால் அவருக்கென பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருக்கிறது..

இன்ஸ்டாவில் 15 லட்சம் பாலோயர்கள்.. தொழிலதிபர்.. பாலிவுட் பிரபலங்களுடன் நெருக்கம்.. துபாயில் திடீர் கைது..!ஹரியானா மற்றும் உத்தரப் பிரதேச மாநிலங்களில் தேடப்பட்டு வந்த பிரபல ரவுடி ராவ் இந்தர்ஜித் யாதவ் துபாயில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சுமார் 15 லட்சத்திற்கும் அதிகமான இன்ஸ்டாகிராம் பின்தொடர்பாளர்களை கொண்டுள்ள இவர், சமூக வலைதளங்களில் பாலிவுட் பிரபலங்களுடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை பகிர்ந்து ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தவர்.

பங்குச்சந்தையில் 11 நாளில் பணம் இரட்டிப்பு.. ரூ.12.31 கோடி ஏமாந்த 75 வயது டாக்டர்..புனேவை சேர்ந்த 75 வயது மருத்துவர் ஒருவர், பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்து 11 நாட்களில் பணத்தை இரட்டிப்பாக்கலாம் என்ற ஆசையில் சுமார் 12.31 கோடி ரூபாயை சைபர் மோசடி கும்பலிடம் இழந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் மகாராஷ்டிராவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பேசினா சும்மா விடுவாங்களா!.. சுந்தர்.சி. மீது பண மோசடி புகார்.. அரசியலுக்கு வந்தா இப்படித்தான்!..தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் சுந்தர்.சி. ஒரு கட்டத்தில் நடிகராக மாறி பல திரைப்படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார்..

இனி அமெரிக்கா, கனடா வேனாம்.. அயர்லாந்துக்கு ரூட்டை மாற்றிய இந்திய மாணவர்கள்..!உலகளாவிய உயர்கல்வி தேர்வுகளில் இந்திய மாணவர்களின் முன்னுரிமை மாறி வருவதை உணர்த்தும் வகையில், 2024-ம் ஆண்டில் அயர்லாந்து நாட்டில் பயில விரும்பும் இந்திய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 38 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக புதிய அறிக்கை ஒன்று தெரிவிக்கிறது. அதே வேளையில், வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பயிலும் இந்திய மாணவர்களின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை சுமார் 15 சதவீதம் குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

