வெயில்ல நீக்காதீங்கப்பா!.. சீமானுக்காக அழுத இளம்பெண்!. வைரல் வீடியோ..
சினிமா துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர் சீமான். சில திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார்.. அரசியலில் ஆர்வம் ஏற்பட்டதால் நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை 15 வருடங்களுக்கு முன்பே துவங்கினார். திராவிட கட்சிகளான திமுக, அதிமுக போன்ற கட்சிகளை எதிர்த்து தமிழ் தேசியத்தை முன்வைக்கிறார் சீமான்.
கட்சி துவங்கியதிலிருந்து திராவிட கட்சிகளை கடுமையாக விமர்சனமும் செய்து வருகிறார். தற்போதுள்ள தமிழக அரசியல் தலைவர்களில் துண்டு சீட்டை பார்க்காமல், எழுதி வைத்ததை படிக்காமல் எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் வார்த்தை பிசிறாமல் பேசும் ஒரே அரசியல் தலைவர் சீமான் மட்டுமே..
இதனால் மாற்றத்தை விரும்புவர்கள் சீமானின் ஆதரவாளராக மாறிவிட்டார்கள். கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது கூட நாம் தமிழர் கட்சிக்கு 8 சதவீத வாக்குகள் கிடைத்தது.
மேலும் கட்சி துவங்கியதிலிருந்தே எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்காமல் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறார் சீமான்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் 234 தொகுதிகளிலும் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்து களமிறங்குகிறது.
தற்போது சீமான் பல தொகுதிகளிலும் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். இந்நிலையில், சீமான் சுடும் வெயிலில் பிரச்சாரம் செய்தபோது ‘நீங்க வெயிலில் நிக்காதீங்கப்பா’ என ஒரு இளம் பெண் அவரை பார்த்து அழுத போது ‘நான் உனக்காகதான் நிக்குறேன்.. நீ அழாத’ என சீமான் அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.