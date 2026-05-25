தொடர்புடைய செய்திகள்
- இந்த கண்றாவியை பார்க்கத்தான் மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்தார்களா?!.. முக ஸ்டாலின் ஆவேசம்...
- ஆதவை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ சரவணன்!.. தவெகவில் இணைகிறாரா?...
- ஆர்டிஇ திட்டத்தில் தனியார் பள்ளிகள் முறைகேடு: தவெக அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமா?
- தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டாஸ்மாக் கடையை திறக்கமாட்டோம்!.. ஊழியர்கள் போராட்டம்!..
- மூஞ்ச பாத்து ஓட்டு போட்டிருந்தா தெரியும்?!.. தவெகவை கலாய்க்கும் ஜெயக்குமார்...
விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு..
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். அவர் முதலமைச்சராக பதவியேற்றது முதலே பல அதிரடியான அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது.
பெண்கள் பாதுகாப்பு தொடர்பாக சிங்கப்படை, போதை மருந்துகளை ஒழிக்க காவல்துறையின் அதிரடி நடவடிக்கைகள், ஒரு பக்கம் டாஸ்மாக் தொடர்பான முறைகேடுகளை சீர் செய்வது என தமிழக அரசு பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இந்நிலையில், விவசாய கடன் தள்ளுபடியை தமிழக அரசு தற்போது அறிவித்திருக்கிறது..
குறு விவசாயிகளுக்கு 50 ஆயிரம் வரையிலான பயிர் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாக முதல்வர் விஜய் அறிவித்திருக்கிறார். சிறு விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதம் வரை கடன் தள்ளுபடி என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கூட்டுறவு வங்கிகளில் 2025 மே மாதம் 1ம் தேதி முதல் 2026 பிப்ரவரி 28ம் தேதிக்குள் பெறப்பட்ட பயிர் கடனுக்கு இந்த தள்ளுபடி பொருந்தும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அறிவிப்பு விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
பெண்கள் பாதுகாப்பு தொடர்பாக சிங்கப்படை, போதை மருந்துகளை ஒழிக்க காவல்துறையின் அதிரடி நடவடிக்கைகள், ஒரு பக்கம் டாஸ்மாக் தொடர்பான முறைகேடுகளை சீர் செய்வது என தமிழக அரசு பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இந்நிலையில், விவசாய கடன் தள்ளுபடியை தமிழக அரசு தற்போது அறிவித்திருக்கிறது..
குறு விவசாயிகளுக்கு 50 ஆயிரம் வரையிலான பயிர் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாக முதல்வர் விஜய் அறிவித்திருக்கிறார். சிறு விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதம் வரை கடன் தள்ளுபடி என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கூட்டுறவு வங்கிகளில் 2025 மே மாதம் 1ம் தேதி முதல் 2026 பிப்ரவரி 28ம் தேதிக்குள் பெறப்பட்ட பயிர் கடனுக்கு இந்த தள்ளுபடி பொருந்தும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அறிவிப்பு விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு..
இந்த கண்றாவியை பார்க்கத்தான் மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்தார்களா?!.. முக ஸ்டாலின் ஆவேசம்...
ஆதவை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ சரவணன்!.. தவெகவில் இணைகிறாரா?...
ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவில் இணைகிறார்களா? திருச்சி கிழக்கு உள்பட நான்கிலும் வெற்றி பெற்றால் 111..
தமிழக அரசியல் களத்தில் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு மாபெரும் திருப்பமாக, பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவை சேர்ந்த 3 முக்கிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை அதிரடியாக ராஜினாமா செய்துள்ளனர். தாராபுரம் தொகுதி எம்எல்ஏ சத்தியபாமா, மதுராந்தகம் தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல் மற்றும் பெருந்துறை தொகுதி எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார் ஆகிய மூவருமே தங்களது பதவிகளைத் துறந்தவர்கள் ஆவர்.
ஆர்டிஇ திட்டத்தில் தனியார் பள்ளிகள் முறைகேடு: தவெக அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமா?
ஏழை மற்றும் பின்தங்கிய நலிவடைந்த பிரிவை சேர்ந்த மாணவர்கள் தனியார் பள்ளிகளில் இலவசமாக கல்வி பயிலும் நோக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகளால் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் (RTE) கொண்டுவரப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 25 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் சேர்க்கப்படும் மாணவர்களிடம், புத்தகங்கள் மற்றும் சீருடைகளுக்கான குறைந்தபட்ச தொகையாக ரூ. 2,500 முதல் ரூ. 3,000 வரை மட்டுமே வசூலிக்கப்பட வேண்டும் என்பது விதிமுறை.