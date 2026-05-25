ஆர்டிஇ திட்டத்தில் தனியார் பள்ளிகள் முறைகேடு: தவெக அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமா?
ஏழை மற்றும் பின்தங்கிய நலிவடைந்த பிரிவை சேர்ந்த மாணவர்கள் தனியார் பள்ளிகளில் இலவசமாக கல்வி பயிலும் நோக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகளால் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் (RTE) கொண்டுவரப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 25 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் சேர்க்கப்படும் மாணவர்களிடம், புத்தகங்கள் மற்றும் சீருடைகளுக்கான குறைந்தபட்ச தொகையாக ரூ. 2,500 முதல் ரூ. 3,000 வரை மட்டுமே வசூலிக்கப்பட வேண்டும் என்பது விதிமுறை.
ஆனால், தமிழகத்தில் உள்ள சில தனியார் பள்ளிகள் இந்த விதியை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி பெரும் முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன. ஏழை மாணவர்களிடம் கூடுதல் கட்டணம் என்ற பெயரில் ரூ. 15,000 முதல் ரூ. 20,000 வரை அநியாயமாக வசூல் செய்து கொள்ளையடிப்பதாக பெற்றோர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
இத்தகைய விதிமீறல்களில் ஈடுபடும் தனியார் பள்ளிகள் மீது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ள நிலையில், தற்போதைய தவெக அரசு இதற்கு நிச்சயம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் என்று பொதுமக்கள் நம்புகின்றனர்.
கல்வித் துறையில் ஊழலற்ற, வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ள முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு, ஏழை மாணவர்களின் கல்வியை சுரண்டும் கல்வி நிறுவனங்களின் உரிமங்களை ரத்து செய்வதுடன், அவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு பரவலாக எழுந்துள்ளது.
Edited by Siva
வாக்குச்சீட்டு முறையில் தேர்தலை நடத்த தடை விதிக்க முடியாது. சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி அனுமதி..!
பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நாளை நகராட்சி அமைப்புகளுக்கான உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இந்த தேர்தலில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பதிலாக வாக்குச்சீட்டு முறையை பயன்படுத்த பஞ்சாப் மாநில தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்தது. இந்த முடிவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவசர மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
பொது இடங்களில் தொழுகை, குர்பானிக்கு தடை: உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிரடி உத்தரவு!
வரும் மே 28-ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், உத்தர பிரதேசத்தில் மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு பல கடுமையான உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கவும் இந்த 10 முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.