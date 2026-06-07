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தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள கோவில்களில் ஆன்லைன் டிக்கெட் முறை அறிமுகம்! இனிமேல் கியூலைன் கிடையாது..
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள முக்கிய கோவில்களில் பக்தர்கள் எளிமையாகவும், நேர்மையாகவும் சாமி தரிசனம் செய்வதை உறுதி செய்ய, இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஒரு முக்கிய அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளது. இதன்படி, மாநிலம் முழுவதுமுள்ள கோவில்களில் தரிசனத்திற்காக விரைவில் ஆன்லைன் டிக்கெட் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.
கோவில்களில் சிறப்பு தரிசனம் செய்வதற்கு பக்தர்களிடம் இடைத்தரகர்கள் அல்லது சிலர் லஞ்சம் வாங்குவதை தடுப்பதே இந்த புதிய நடைமுறையின் முதன்மை நோக்கமாகும். லஞ்ச புகார்களுக்கு முற்றிலுமாக முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் இந்த புதிய ஆன்லைன் முன்பதிவு வசதி கொண்டு வரப்படவிருக்கிறது என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
இந்த திட்டத்தின் மூலம், பக்தர்கள் தங்களின் வீட்டிலிருந்தபடியே தங்களுக்கு தேவையான தேதிகள் மற்றும் நேரத்தை தேர்வு செய்து தரிசன டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ள முடியும். இது கோவில்களில் ஏற்படும் தேவையற்ற கூட்ட நெரிசலை குறைப்பதோடு, நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருக்கும் பக்தர்களின் நேரத்தையும் மிச்சப்படுத்தும்.
மேலும், கோவில் நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கவும், முறைகேடுகளை தவிர்க்கவும் இத்தொழில்நுட்ப வசதி பெரிதும் துணையாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளின் கட்டண ரத்து: கல்வி மேம்பாட்டிற்கான ஒரு நல்வரவு!
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளிடம் ஆண்டுதோறும் வசூலிக்கப்பட்டு வந்த ரூ.3 லட்சம் உரிமப் புதுப்பிப்புக் கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு ரத்து செய்திருப்பது, கல்வித்துறையில் ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க முடிவாகும். தமிழக முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்கள் மத்தியில் பெரும் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு: விசாரிக்க கவர்னர் அனுமதி..
தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோதப் பணப்பரிமாற்ற வழக்கை விசாரிப்பதற்கும், அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடர்வதற்கும் அமலாக்கத்துறைக்கு தமிழக ஆளுநர் முறைப்படி அனுமதி வழங்கியுள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பிய இந்த விவகாரம், ஆளுநரின் இந்த அதிரடி உத்தரவின் மூலம் தற்போது அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது.
தமிழக அரசின் உத்தரவை மதிக்காத தனியார் பள்ளிகள்.. கட்டண விவரங்களை வெளியிடாமல் தாமதம்...!
தமிழகத்தில் புதிய கல்வி ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் வேளையில், தனியார் பள்ளிகளின் கட்டண விவரங்களை அறிவதில் பெற்றோர் வழக்கம்போல பெரும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர். தனியார் பள்ளிகள் அனைத்தும் தங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டண விவரங்களை ஜூன் 5-ஆம் தேதிக்குள் பள்ளி வளாகங்களிலும், இணையதளங்களிலும் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு கட்டாயமாக வெளியிட வேண்டும் எனத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.