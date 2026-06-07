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யூசுப் பதானை எம்பி பதவியிலிருந்து விலக கூறினாரா சவுரவ் கங்குலி? மம்தா பானர்ஜி தூண்டுதலா?
மேற்கு வங்க அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள பரபரப்பான சூழ்நிலைக்கு மத்தியில், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜியின் வேண்டுகோளின் பேரில், முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் கேப்டன் சவுரவ் கங்குலி, எம்பி யூசுப் பதானை பதவியை ராஜினாமா செய்ய கேட்டுக் கொண்டதாக ஊடகங்களில் தகவல் வெளியானது. மம்தா பானர்ஜி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காகவே பகரம்பூர் மக்களவை தொகுதியை காலியாக்க இந்த முயற்சி நடந்ததாக கூறப்பட்டது.
மம்தா பானர்ஜி சமீபத்திய தேர்தலில் தோல்வியடைந்து, தனது பபானிபூர் கோட்டையையும் இழந்ததால், அவர் மக்களவை மூலம் மீண்டும் அரசியலில் வலுபெற திட்டமிடுவதாக பெங்காலி நாளிதழ் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டிருந்தது. இதற்காக கங்குலி மூலம் யூசுப் பதானை அணுகியதாகவும், ஆனால் பதான் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்ததாகவும் அச்செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இருப்பினும், இந்தச் செய்திகள் முற்றிலும் "தவறானவை மற்றும் உண்மையற்றவை" என்று சவுரவ் கங்குலி மற்றும் யூசுப் பதான் ஆகிய இருவருமே திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து கங்குலி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "மம்தா பானர்ஜி என்னை இதுபோன்ற எந்தவொரு விஷயத்திற்காகவும் அணுகவில்லை. நான் யூசுப் பதானை தொடர்பு கொண்டு எம்பி பதவியை ராஜினாமா செய்யுமாறு ஒருபோதும் கூறவில்லை. இந்த செய்திகள் முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பானவை" என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளே சலசலப்புகள் நிலவி வரும் வேளையில், இந்த மறுப்பு வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
Edited by Siva
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளின் கட்டண ரத்து: கல்வி மேம்பாட்டிற்கான ஒரு நல்வரவு!
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளிடம் ஆண்டுதோறும் வசூலிக்கப்பட்டு வந்த ரூ.3 லட்சம் உரிமப் புதுப்பிப்புக் கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு ரத்து செய்திருப்பது, கல்வித்துறையில் ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க முடிவாகும். தமிழக முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்கள் மத்தியில் பெரும் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு: விசாரிக்க கவர்னர் அனுமதி..
தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோதப் பணப்பரிமாற்ற வழக்கை விசாரிப்பதற்கும், அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடர்வதற்கும் அமலாக்கத்துறைக்கு தமிழக ஆளுநர் முறைப்படி அனுமதி வழங்கியுள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பிய இந்த விவகாரம், ஆளுநரின் இந்த அதிரடி உத்தரவின் மூலம் தற்போது அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது.
தமிழக அரசின் உத்தரவை மதிக்காத தனியார் பள்ளிகள்.. கட்டண விவரங்களை வெளியிடாமல் தாமதம்...!
தமிழகத்தில் புதிய கல்வி ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் வேளையில், தனியார் பள்ளிகளின் கட்டண விவரங்களை அறிவதில் பெற்றோர் வழக்கம்போல பெரும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர். தனியார் பள்ளிகள் அனைத்தும் தங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டண விவரங்களை ஜூன் 5-ஆம் தேதிக்குள் பள்ளி வளாகங்களிலும், இணையதளங்களிலும் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு கட்டாயமாக வெளியிட வேண்டும் எனத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.