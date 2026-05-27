  த‌மிழக‌ம்
  4. Administrative Reforms to Accelerate Temple Renovation Works
Last Updated : Wednesday, 27 May 2026 (11:50 IST)

இனிமேல் அனுமதி வாங்க தலைமைக்கு போக வேண்டாம்.. உதவி செயற்பொறியாளர்கள் முதல் கண்காணிப்பு பொறியாளர்கள் வரை அதிகாரம் பகிர்வு..

இந்து சமய அறநிலையத்துறை
Publish: Wed, 27 May 2026 (11:47 IST) Updated: Wed, 27 May 2026 (11:50 IST)
தமிழகத்தில் உள்ள இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு கட்டுப்பட்ட கோயில்களில், பராமரிப்பு பணிகள் மற்றும் புதிய கட்டுமான பணிகளுக்கு மதிப்பீடு ஒப்புதல் வழங்குவதில் நீண்ட நாட்களாக பெரும் காலதாமதம் நிலவி வந்தது. இதை கருத்தில் கொண்ட முதலமைச்சர் விஜய், இப்பணிகளை விரைவுபடுத்த உத்தரவிட்டார். அந்த உத்தரவின்படி, அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், கோயில் பணிகளை துரிதப்படுத்த பொறியாளர்களுக்கு புதிய அதிகாரங்களை பகிர்ந்து வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
 
இதன் மூலம், இனி உதவி செயற்பொறியாளர்கள் 25 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான பணிகளுக்கும், செயற்பொறியாளர்கள் 1 கோடி ரூபாய் வரையிலான பணிகளுக்கும், கண்காணிப்பு பொறியாளர்கள் 10 கோடி ரூபாய் வரையிலான பணிகளுக்கும் மதிப்பீடு ஒப்புதல் வழங்க அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர். 
 
10 கோடி ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட பணிகளுக்கு தலைமை பொறியாளர்கள் ஒப்புதல் வழங்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்புதிய அதிகார பகிர்வு முறையால், கோப்புகள் தலைமை அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு தேங்கிக் கிடக்கும் நிலை மாறி, கோயில் திருப்பணிகள் மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகள் அந்தந்த நிலையிலேயே உடனுக்குடன் துவங்கப்படும்.
 
கோயில்களின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் குளங்களை சீரமைக்கும் பணிகளில் நிலவிய தொய்வை நீக்கி, பக்தர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கைகளை விரைந்து நிறைவேற்ற இந்த நடவடிக்கை பெரிதும் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நிர்வாக ரீதியான இந்த அதிரடி மாற்றம், கோயில்களின் பாரம்பரியம் சிதையாமல் அதே சமயம் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய பராமரிப்பை உறுதி செய்ய அடித்தளமிட்டுள்ளது.
 
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது.

தமிழக முதல்வர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின் முதன் முதலாக இன்று டெல்லிக்கு சென்றுள்ளார்.

தமிழகத்தில் இப்போது விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. நடிகராக இருந்த விஜய் தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

ஜப்பானிய சுற்றுலா பயணி ஒருவர், தமிழகத்தின் அழகான கோயில் ஒன்றின் மீது குப்பைகள் குவிந்து கிடப்பதை கண்டு வேதனை தெரிவித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். ஒரு வெளிநாட்டவர் நம் நாட்டின் சுகாதார சீர்கேட்டைச் சுட்டிக்காட்டியது பலரது கவனத்தை ஈர்த்தது.

வெளிநாட்டு போலீஸ் போல் சிங்கப்பெண் படைக்கு யூனிபார்ம்.. இதை பார்த்தாலே தப்பு செய்றவன் நடுங்கனும்...!தமிழக அரசு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையின்கீழ் "சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை" என்ற புதிய அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த அதிரடிப்படைக்கு மற்ற காவல்துறையினரிடமிருந்து தனித்துவமாக தெரியும் வகையில் பிரத்யேகச் சீருடை மற்றும் புதிய சின்னம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சின்னத்தில் தைரியம், வேகம் மற்றும் அறிவுத்திறனைப் பறைசாற்றும் வகையில் சிங்கத்தின் முகம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.