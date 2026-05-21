ஸ்ரீரங்கம் எம்எல்ஏ ரமேஷ்-க்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஒதுக்கீடு சேகர் பாபு வகித்த பதவி ஒரு இளைஞருக்கு.. இனி ஒவ்வொரு கோவிலிலும் அதிரடி நடக்கும்..
தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரமேஷ் அவர்கள் புதியதாக பொறுப்பேற்றுள்ளார். முந்தைய ஆட்சிக் காலத்தில் சேகர் பாபு அவர்கள் வகித்து வந்த இந்த மிக முக்கியத் துறையானது, தற்போது தவெக அரசின் இளம் ரத்தமான ரமேஷ் அவர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பொதுமக்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புனித தலமான ஸ்ரீரங்கம் தொகுதியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக பற்றுள்ள இளைஞரின் கைக்கு இந்தத் துறை வந்திருப்பது மிகவும் பொருத்தமானது என்று ஆன்மீக வாதிகள் பாராட்டி வருகின்றனர். புதிய அமைச்சர் ரமேஷ் பொறுப்பேற்றதை தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கோயிலிலும் இனி அதிரடியான சீர்திருத்தங்கள் நடக்கும் என்ற பரவலான பேச்சு எழுந்துள்ளது.
குறிப்பாக, கோயில் நிர்வாகங்களில் நிலவி வரும் முறைகேடுகளைக் களைவது, பக்தர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவது, மற்றும் கோயில் சொத்துக்களை பாதுகாப்பதில் இந்த இளம் அமைச்சர் சாட்டையை சுழற்றுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அரசியல் கலப்பு மற்றும் கமிஷன் கலாச்சாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து, ஆன்மீக மரபுகள் மாறாமல் தூய்மையான முறையில் கோயில் நிர்வாகங்கள் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் சீரமைக்கப்படும் என்று தவெக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஒரு திறமையான இளைஞரின் இந்த புதிய அதிரடி தொடக்கம், தமிழகக் ஆன்மீகக் கட்டமைப்பில் பெரும் புரட்சிகர மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதில் ஐயமில்லை.
